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(ÖZET) Real Madrid - Anadolu Efes maç sonucu: 80 - 76

27.04.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Efes, THY EuroLeague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Son çeyreğe 10 sayı önde girdiğimiz maçı Real Madrid kazandı.

(ÖZET) Real Madrid - Anadolu Efes maç sonucu: 80 - 76

EuroLeague play-off'larında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid’e 80-76 mağlup oldu ve seride durum 2-1’e geldi. Real, son periyodun son 5 dakikasında 19- 2'lik seri yakaladı.

Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 29 sayı 3 ribaunt 6 asist, Rodrigue Beaubois 18 sayı 4 ribaunt, Bryant Dunston 9 sayı 7 ribaunt ile oynarken, Real Madrid’de Sergio Llull 20 sayı 7 asist, Alberto Abalde 11 sayı, Usman Garuba 10 sayı 9 ribaunt, Alex Tyus 10 sayı, Fabien Causeur 9 sayıyla mücadele etti.

Efes, perşembe günü oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak.

Karşılaşmanın çeyrek skorları:

  1. çeyrek sonucu: 15-15

  2. çeyrek sonucu: 28-38 (13-23)

  3. çeyrek sonucu: 48-58 (20-20)

  4. çeyrek sonucu: 80-76 (32-18)


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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
sanki Efes bilerek yenildi ne dersiniz
yazıklar olsun bile bile maçı verdiler resmen
Bu kadar laubalilik olmaz son 4 dkika 13 sayı önde öylesi laubali oynadılar ki ayıp ötesi ya rahatlıkla fark tıp kazanacakları macı verdiler pes

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