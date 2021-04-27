(ÖZET) Real Madrid - Anadolu Efes maç sonucu: 80 - 76

EuroLeague play-off'larında Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid’e 80-76 mağlup oldu ve seride durum 2-1’e geldi. Real, son periyodun son 5 dakikasında 19- 2'lik seri yakaladı.
Anadolu Efes‘te Vasilije Micic 29 sayı 3 ribaunt 6 asist, Rodrigue Beaubois 18 sayı 4 ribaunt, Bryant Dunston 9 sayı 7 ribaunt ile oynarken, Real Madrid’de Sergio Llull 20 sayı 7 asist, Alberto Abalde 11 sayı, Usman Garuba 10 sayı 9 ribaunt, Alex Tyus 10 sayı, Fabien Causeur 9 sayıyla mücadele etti.
Efes, perşembe günü oynanacak karşılaşmayı kazanması halinde adını son 4 takım arasına yazdıracak.
Karşılaşmanın çeyrek skorları:
çeyrek sonucu: 15-15
çeyrek sonucu: 28-38 (13-23)
çeyrek sonucu: 48-58 (20-20)
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