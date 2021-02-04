ÖZET | Trabzonspor 1-0 Denizlispor

Süper Lig'in 23. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer evinde ağırladığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor - Denizlispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Trabzonspor'da ikinci maçına çıkan Anastasios Bakasetas, 61. dakikada bordo-mavili takımın formasıyla ilk golünü atarak Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.

Ligde son 7 haftada 6. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 39'a yükseltti. Sonra sıradaki Denizlispor 17 puanda kaldı.

Süper Lig'de pazartesi günü Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

AVCI'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş maçına göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Avcı, Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'inde, sakatlıkları bulunan futbolculardan Serkan Asan'ın yerine savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'ye, orta sahada da Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a görev verdi. Avcı, yedeğe çektiği Flavio'nun yerine ise Bakasetas'ı ilk 11'de görevlendirdi.