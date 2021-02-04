ÖZET | Trabzonspor 1-0 Denizlispor

Süper Lig'in 23. hafta kapanış mücadelesinde Trabzonspor ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer evinde ağırladığı Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor - Denizlispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Trabzonspor'da ikinci maçına çıkan Anastasios Bakasetas, 61. dakikada bordo-mavili takımın formasıyla ilk golünü atarak Trabzonspor'a galibiyeti getirdi.
Ligde son 7 haftada 6. galibiyetini alan Trabzonspor puanını 39'a yükseltti. Sonra sıradaki Denizlispor 17 puanda kaldı.
Süper Lig'de pazartesi günü Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Denizlispor, Antalyaspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'in 23. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş maçına göre ilk 11'de üç değişiklik yaptı.
Avcı, Yukatel Denizlispor maçının ilk 11'inde, sakatlıkları bulunan futbolculardan Serkan Asan'ın yerine savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'ye, orta sahada da Abdulkadir Parmak'ın yerine Baker'a görev verdi. Avcı, yedeğe çektiği Flavio'nun yerine ise Bakasetas'ı ilk 11'de görevlendirdi.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Anders Trondsen ve Abdülkadir Ömür de kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un yeni transferlerinden Anastasios Bakasetas, Yukatel Denizlispor karşısında ilk 11'de maça başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçta sonradan oyuna dahil ettiği Bakasetas'a ilk kez 11'de şans verdi.
Trabzonspor'un bir diğer yeni transferi milli futbolcu Yunus Mallı, Yukatel Denizlispor maçının kadrosunda yer aldı.
Yunus Mallı, yedek kulübesinde görev bekledi.
14' Nwakaeme’nın pasından ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Bakasetas’ın vuruşunda kaleci Cenk meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
17' Trabzonspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Hugo’nun kafa vuruşunda, kale sahasındaki Nwakaeme’nın yakın mesafeden vuruşunda top üstten auta çıktı.
25' Rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası çizgisine inen Sagal’ın vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29' Djaniny’in ceza sahası içinde kale sahasına ortasında Ekuban’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)
Stat: Medical Park
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Lopes, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Kubilay Aktaş, Bakalorz, Murawski, Recep Niyaz (Dk. 45+3 Diskerud), Mesanovic, Sagal, Rodallega
Sarı kartlar: Dk. 18 Sagal, Dk. 21 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)
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