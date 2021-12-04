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ÖZET | Trabzonspor 2-0 Adana Demirspor

04.12.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti ve 27 maç ile en uzun yenilmezlik rekorunu kırdı.

ÖZET | Trabzonspor 2-0 Adana Demirspor
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Trabzonspor, Adana Demirspor'u ağırladı. Medical Park Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Trabzonspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bordo - mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Nwakaeme ve 56. dakikada Marek Hamsik kaydetti.

Bu sonucun ardından üst üste 8. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 39'a yükselterek liderliğini sürdürdü. 3 maç aradan sonra mağlubiyet alan Adana Demirspor ise 20 puanla 10. sırada yer aldı.

Trabzonspor, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına gidecek. Adana Demirspor ise Giresunspor'u ağırlayacak.

FIRTINA, REKOR KIRDI

Trabzonspor, 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

TRABZONSPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor, geçen hafta ligde Vavacars Fatih Karagümrük ile yaptığı maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısına Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Cornelius 11'ile çıktı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen'in yerine sol bekte Denswil, Djaniny'in yokluğunda ise Berat Özdemir forma giydi.

BAKASETAS KULÜBEDE BAŞLADI

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Yunan futbolcusu Bakasetas, yedek kulübesinde yer aldı. Gaziantepspor ve Vavacars Fatih Karagümrük maçında takımda forma giyemeyen Bakasetas, maç kadrosunda bulunmasına karşın sahaya yedek çıktı.

TARAFTARDAN BÜYÜK İLGİ

Trabzonspor taraftarları, maça ilgi gösterdi. Bordo-mavili takımın karşılaşması öncesi kombine kartlarla birlikte 33 bin bilet tükendi. Taraftarlar, maç öncesi Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterilerinde bulundu.

MAÇ ÖZETİ

5' Balotelli'nin ceza alanı hemen dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.

6' Samet Akaydın ile hava topunda çarpışan Cornelius, başına aldığı darbe sonucu oyuna devam edemeyerek yerini Koita'ya bıraktı.

20' Abdülkadir Ömür'ün kafa ile indirdiği topu ceza alanı içinde Nwakaeme gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

26' Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Dorukhan Toköz'ün pasında Nwakaeme'nin şutunda top yan direkten döndü. Dönen top ile tekrar buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı bu kez de yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-0

39' Abdülkadir Ömür'ün pasında sağ taraftan Koita'nın şutunda top kaleci Muric'te kaldı.

45+2' sol taraftan yapılan ortayı Balotelli kafa ile arka taraftaki Svensson'un önüne indirdi. Ancak bu oyuncu kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.

45+3' Akintola'nın soldan ortasında Svensson, topu Balotelli'ye indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius (Dk. 13 Koita)

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet Akaydın, Deli, Rassoul, Sinan Kurt, Stambouli, Yunus Akgün, Bjarnason, Akintola, Balotelli,

Gol: Dk. 26 Nwakaeme (Trabzonspor)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Adana Demirspor
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