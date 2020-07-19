SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. ÖZET | Trabzonspor 3-4 Konyaspor maç sonucu

ÖZET | Trabzonspor 3-4 Konyaspor maç sonucu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.07.2020 22:59 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor evinde Konyaspor'u konuk etti. Şampiyonluk yarışı veren Trabzonpor, Konyaspor'a 3-4 mağlup olarak şampiyonluk yarışında havlu attı. Trabzonspor - Konyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Trabzonspor 3-4 Konyaspor maç sonucu

Trabzonspor Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir ile şampiyonluk yarışı içinde bulunan bordo mavililer Konyaspor'a 3-4 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu. Trabzonspor - Konyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bordo - mavililer, bu sonuçla bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını yitirmiş oldu.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Riad Bajic, 81. dakikada Shengelia, 88. dakikada penaltıdan Nejc Skubic ve 90+1. dakikada Thuram kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 12 ile 56. (p) dakikalarda Alexander Sörloth ve 61. dakikada Filip Novak kaydetti.

Süper Lig'de üst üste 3. maçında da kazanamayan Trabzonspor, 62 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Konyaspor ise 36. puanla 13. sırada yer alarak ligde kalmayı garantiledi.

Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Yukatel Denizlispor maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, orta alanda cezalı kaptan Jose Sosa'nın yokluğunda Senegalli futbolcu Badou Ndiaye'yi sahaya sürdü.

Çimşir, sağ bekte Joao Pereira'yı yedek kulübesine çekerken Kamil Ahmet Çörekçi'ye görev verdi. Genç teknik adam, stoperde ise Majid Hosseini'nin yerine cezası biten Gaston Campi'yi tercih etti.

Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz ile cezalı olan Sosa''nın yanı sıra devre arasında takıma katılan ancak ligde forma şansı bulamayan Brezilyalı stoper Manoel Messias ile Bilal Başacıkoğlu, kadroda yer almadı.

JOSE SOSA TRİBÜNDE

Trabzonspor'da cezası bulunan kaptan Jose Sosa, tribünden karşılaşmayı takip etti.

YUSUF SARI, 12 HAFTA SONRA

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığının ardından iyileşen Yusuf Sarı, 12 hafta sonra kadroya dahil edildi.

KONYASPOR'DA 3 EKSİK

İttifak Holding Konyaspor'da cezalı oyuncular Farouk Miya, sakatlıkları bulunan Paolo Hurtado ile Volkan Fındıklı forma giyemedi.

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI ÖZETİ

  1. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza alanı dışından sert şutunda yerden seken topu kaleci Uğurcan Çakır, kornere çeldi.

  2. dakikada ceza alanı içinde Ekuban'ın dönerek vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, topa sahip oldu.

  • dakikada Trabzonspor, golü buldu. Ekuban'ın ara pasında topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Sörloth, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı kalesini terk eden kaleci Ertuğrul Taşkıran ve savunma oyuncularının üzerinden filelere gönderdi: 1-0

  • dakikada Jonsson'un pasında, savunmada Kamil Ahmet Çörekçi'den sıyrılan Milosevic'in karşı karşıya şutunda top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Dönün topu Ömer Ali Şahiner tamamlamak istedi ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

  • dakikada İttifak Holding Konyaspor, beraberliği sağladı. Sol taraftan ilerleyen Ömer Ali Şahiner'in ortasında, altıpas çizgisinin hemen gerisinde iyi yükselen Bajic, kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-1

  • dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu uygun durumda önünde bulan Ndiaye, kötü bir vuruşla kornere gönderdi.

    • 45+1. dakikada ceza alanı dışı sağ tarafında Skubic'in şutunda, savunmada Novak'a çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle üsten kornere çeldi.

    45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ortasında, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa şutunda, top kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

    1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ceza alanı dışı sağ çaprazından etkili vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ tarafına uzanarak tehlikeyi önledi.

    2. dakikada Uğur Demirok ile girdiği ikili mücadelede Sörloth, ceza alanı içinde yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlu, penaltı noktasını gösterdi.

    3. dakikada Sörloth, yerden kullandığı penaltı atışında topu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan filelere göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-1

    4. dakikada Guilherme'nin soldan ortasında arka direkte uygun durumdaki Novak, dokunarak yakın mesafeden topu filelere gönderdi: 3-1

    5. dakikada Novak’ın ceza sahası yayının soluna çıkardığı topta Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti ancak hakem Atilla Karaoğlan pozisyonun öncesinde topun Ekuban'ın eline çarptığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

    6. dakikada İttifak Holding Konyaspor, farkı 1'e indirdi. Shengelia, ceza alanı dışı sağ çaprazından kullandığı serbest atışta, topu filelere gönderdi: 3-2

    7. dakikada hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Shengelia, ceza alanı içinde Da Costa'nın müdahalesi sonrası yerde kalınca hakem Atilla Karaoğlan, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

  • dakikada Skubic, kullandığı penaltı atışında, topu Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluşturdu: 3-3

  • dakikada İttifak Holding Konyaspor öne geçti. Shengelia'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumda Thuram, kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 3-4

    • Karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor, 4-3 kazandı.

    TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI DETAYLARI

    Stat: Medical Park

    Hakemler: Atilla Karaoğlan, İsmail Şencan, Mehmet Cem Hanoğlu

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Yusuf Sarı), Ndiaye (Dk. 83 Doğan Erdoğan), Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme (Dk. 46 Guilherme), Sörloth

    İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ (Dk. 75 Ferhat Öztorun), Jonsson, Jevtovic (Dk. 39 Shengelia), Ömer Ali Şahiner (Dk. 90+1 Daci), Milosevic (Dk. 90+1 Selim Ay), Hadziahmetovic, Bajic (Dk. 75 Thuram)

    Goller: Dk. 12 ve 56 (penaltıdan) Sörloth, Dk. 61 Novak (Trabzonspor) Dk. 42 Bajic, Dk. 81 Shengelia, Dk. 88 Skubic (penaltıdan), Dk. 90 Thuram (İttifak Holding Konyaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 26 Ekuban, Dk. 87 Da Costa (Trabzonspor)

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
    Trabzonspor kritik virajda!Trabzonspor kritik virajda!
    F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

    Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

    Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

    Cesetleri su kuyusunda bulunmuştu! İtiraf ettiler

    Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

    Ünlü sporcu hayatını kaybetti! Şoke eden intihar iddiası...

    Cinsel ilişki skandalı... Görenler şokta!

    Cinsel ilişki skandalı... Görenler şokta!

    Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması

    Fenerbahçe'den Enes Kanter açıklaması

    Derbi öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı...

    Derbi öncesi şok gelişme! Kadrodan çıkarıldı...

    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster

    İlginizi Çekebilir

    Yaz lastikleri ve fiyatları

    Yaz lastikleri ve fiyatları

    Filip Novak transfer kararını verdi

    Filip Novak transfer kararını verdi

    2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

    2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

    Maç sonunda ortalık karıştı!

    Maç sonunda ortalık karıştı!

    Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

    Trabzonspor'a G.Saray derbisi öncesi şok

    Okuyucu Yorumları 5 yorum
    eşşekden adam olur trabzondan olmaz
    küçük takımların büyük hileleri ve büyük hayalleri
    hiç haketmediler ki borcu devlet tarafından kapanan futbol klübü mü olur konyasporuma eline sağlık diyorum gururla konyaspor
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    ÖZET | Trabzonspor 3-4 Konyaspor maç sonucu

    Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

    Trabzonspor Konyaspor maçı canlı izle | jest yayın izle |Ts Konya izle

    Trabzonspor kritik virajda!

    Ahmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyız

    Ahmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyız

    Trabzonspor için Kenan Koçak iddiası!

    Trabzonspor için flaş iddia! O gelecek...

    Trabzonspor, Lucas Robertone için Sporting'le kapışıyor

    Trabzonspor yıldız futbolcu için yarışa girdi!

    Trabzonspor’un CAS’taki duruşması sona erdi

    Trabzonspor’un CAS’taki duruşması sona erdi

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.