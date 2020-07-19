ÖZET | Trabzonspor 3-4 Konyaspor maç sonucu

Trabzonspor Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir ile şampiyonluk yarışı içinde bulunan bordo mavililer Konyaspor'a 3-4 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir 2019-2020 sezonunun şampiyonu oldu. Trabzonspor - Konyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bordo - mavililer, bu sonuçla bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını yitirmiş oldu.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 42. dakikada Riad Bajic, 81. dakikada Shengelia, 88. dakikada penaltıdan Nejc Skubic ve 90+1. dakikada Thuram kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerini ise 12 ile 56. (p) dakikalarda Alexander Sörloth ve 61. dakikada Filip Novak kaydetti.

Süper Lig'de üst üste 3. maçında da kazanamayan Trabzonspor, 62 puanla 2. sırada yer aldı. Üst üste 2. galibiyetini alan Konyaspor ise 36. puanla 13. sırada yer alarak ligde kalmayı garantiledi.

Trabzonspor, gelecek hafta Kayserispor deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise Alanyaspor'u ağırlayacak.

HÜSEYİN ÇİMŞİR'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Yukatel Denizlispor maçının 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı.