ÖZET| Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

2020-2021 sezonu Trabzonspor-Beşiktaş maçı ile devam etti. Zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Karşılaşmayı Beşiktaş kazandı. MAÇIN ÖZETİ 1' Karşılaşmaya Beşiktaş'ın vuruşuyla başlandı. 8' Kamil Ahmet defansın arkasına sarktı, topu içeri çevirdi ama Ekuban'dan önce Beşiktaş defansı araya girdi ve top kornere çıktı. İlk 10 dakika topla oynama yüzdeleri: Trabzonspor - %78 Beşiktaş - %22 11' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Ajdin Hasic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor. 18' Welinton Silva'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor. MAÇTA İLK GOL GELDİ! 28' Beşiktaş, Boyd'un golüyle Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçti! 33' Beşiktaş'ta Fabrice N'sakala, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul ardından sarı kart gördü. 35' Trabzonspor'da Kamil Ahmet, Vida'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Trabzonspor'da ilk sarı kart gören oyuncu oldu. 42' Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Mensah, Abdulkadir Parmak'tan topu kaptı ve Boyd'un önüne bıraktı. Tyler Boyd kaleciyle karşı karşıya kaldı. Son anda savunma araya girdi.

45+1' Nwakaeme'nin şutu Welinton'a çarptı ve yıldız stoper yerde kaldı. Maçın ilk yarısı 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı. İKİNCİ YARI BAŞLADI 46' Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine oyuna dahil oldu. 48' Beşiktaş, Bernard Mensah ile ikinci gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan sert bir vuruş yapan Mensah'ın şutu yandan auta gitti. 50' Beşiktaş'ta sakatlanan Oğuzhan Özyakup yerini Dorukhan'a bıraktı. KIRMIZI KART, PENALTI VE GOL! 63' | Trabzonspor'da Flavio, penaltıya sebebiyet veren faulü nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Penaltı atışını Mensah gole çevirdi ve skor 2-0'a geldi. 67' Trabzonspor ilk isabetli şutunu 67. dakikada Nwakaeme ile attı. 72' Larin ve Hasic'in yerine Umut ile Lens oyuna dahil oldu. BEŞİKTAŞ FARKI 3'E ÇIKARTTI! 74' Beşiktaş, Lens’in golüyle Trabzonspor deplasmanında skoru 3-0 yaptı. 80' Beşiktaş'ta Mensah ve Boyd oyundan çıkarken, Atakan ve Adem Ljajic oyuna dahil oldu. FARK 2'YE İNDİ! 85' Trabzonspor, Abdulkadir Ömür’ün golüyle skoru 3-1 yaptı. 90' Maçın sonuna en az 6 dakika ilave edildi. 93' Adem Ljjaic'in şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı!