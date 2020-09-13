ÖZET| Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

2020-2021 sezonu Trabzonspor-Beşiktaş maçı ile devam etti. Zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Karşılaşmayı Beşiktaş kazandı.
1' Karşılaşmaya Beşiktaş'ın vuruşuyla başlandı.
8' Kamil Ahmet defansın arkasına sarktı, topu içeri çevirdi ama Ekuban'dan önce Beşiktaş defansı araya girdi ve top kornere çıktı.
İlk 10 dakika topla oynama yüzdeleri:
Trabzonspor - %78
Beşiktaş - %22
11' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Ajdin Hasic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.
18' Welinton Silva'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.
28' Beşiktaş, Boyd'un golüyle Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçti!
33' Beşiktaş'ta Fabrice N'sakala, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul ardından sarı kart gördü.
35' Trabzonspor'da Kamil Ahmet, Vida'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Trabzonspor'da ilk sarı kart gören oyuncu oldu.
42' Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Mensah, Abdulkadir Parmak'tan topu kaptı ve Boyd'un önüne bıraktı. Tyler Boyd kaleciyle karşı karşıya kaldı. Son anda savunma araya girdi.
45+1' Nwakaeme'nin şutu Welinton'a çarptı ve yıldız stoper yerde kaldı.
Maçın ilk yarısı 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı.
46' Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine oyuna dahil oldu.
48' Beşiktaş, Bernard Mensah ile ikinci gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan sert bir vuruş yapan Mensah'ın şutu yandan auta gitti.
50' Beşiktaş'ta sakatlanan Oğuzhan Özyakup yerini Dorukhan'a bıraktı.
63' | Trabzonspor'da Flavio, penaltıya sebebiyet veren faulü nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Penaltı atışını Mensah gole çevirdi ve skor 2-0'a geldi.
67' Trabzonspor ilk isabetli şutunu 67. dakikada Nwakaeme ile attı.
72' Larin ve Hasic'in yerine Umut ile Lens oyuna dahil oldu.
74' Beşiktaş, Lens’in golüyle Trabzonspor deplasmanında skoru 3-0 yaptı.
80' Beşiktaş'ta Mensah ve Boyd oyundan çıkarken, Atakan ve Adem Ljajic oyuna dahil oldu.
85' Trabzonspor, Abdulkadir Ömür’ün golüyle skoru 3-1 yaptı.
90' Maçın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.
93' Adem Ljjaic'in şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı!
Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve maç Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip Uysal, Welinton, Vida, N'Sakala; Atiba, Oğuzhan Özyakup; Hasic, Mensah, Boyd; Larin
Trabzonspor: Uğurcan Çakır; Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet; Abdulkadir Parmak, Flavio; Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme; Ekuban
Trabzonspor ile Beşiktaş, Trabzon'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.
Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi.
Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.
İki takım arasındaki son 17 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı.
İki takım arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan lig mücadelesi 2-2 beraberlikle tamamlandı.
Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 14 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.
Dev maçı Beşiktaş kazandı
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı! 6 eksik...
Sergen Yalçın'dan görüntülü konuşma
Fenerbahçe yeni transferini açıkladı!
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
'Okay Yokuşlu bize gelmek istedi'
Leipzig'den flaş Sörloth açıklaması
Alexander Sörloth, Eddie Newton'u yıktı
Tiago Nunes'in görevine son verildi
Güzel futbolcu patladı! ''Aptal değilim''
Okuyucu Yorumları 6 yorum