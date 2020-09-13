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ÖZET| Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.09.2020 19:07 | Son Güncelleme

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan iki takım, Trabzonspor ve Beşiktaş daha ilk haftada kozlarını paylaştı. İki tarafta da önemli eksikler olsa da tüm planlar galibiyet üzerine kuruluydu. Dev maçı Beşiktaş 3-1 kazandı. Maçın detayları haberimizde...

ÖZET| Trabzonspor-Beşiktaş: 1-3

2020-2021 sezonu Trabzonspor-Beşiktaş maçı ile devam etti. Zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıktı. Karşılaşmayı Beşiktaş kazandı.

MAÇIN ÖZETİ

1' Karşılaşmaya Beşiktaş'ın vuruşuyla başlandı.

8' Kamil Ahmet defansın arkasına sarktı, topu içeri çevirdi ama Ekuban'dan önce Beşiktaş defansı araya girdi ve top kornere çıktı.

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İlk 10 dakika topla oynama yüzdeleri:

Trabzonspor - %78

Beşiktaş - %22

11' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Abdülkadir Ömür'ün ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Ajdin Hasic kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

18' Welinton Silva'nın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başarıyor.

MAÇTA İLK GOL GELDİ!

28' Beşiktaş, Boyd'un golüyle Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçti!

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33' Beşiktaş'ta Fabrice N'sakala, Abdülkadir Ömür'e yaptığı faul ardından sarı kart gördü.

35' Trabzonspor'da Kamil Ahmet, Vida'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Trabzonspor'da ilk sarı kart gören oyuncu oldu.

42' Beşiktaş çok tehlikeli geldi. Mensah, Abdulkadir Parmak'tan topu kaptı ve Boyd'un önüne bıraktı. Tyler Boyd kaleciyle karşı karşıya kaldı. Son anda savunma araya girdi.

45+1' Nwakaeme'nin şutu Welinton'a çarptı ve yıldız stoper yerde kaldı.

Maçın ilk yarısı 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

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İKİNCİ YARI BAŞLADI

46' Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun, Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine oyuna dahil oldu.

48' Beşiktaş, Bernard Mensah ile ikinci gole çok yaklaştı. Sağ çaprazdan sert bir vuruş yapan Mensah'ın şutu yandan auta gitti.

50' Beşiktaş'ta sakatlanan Oğuzhan Özyakup yerini Dorukhan'a bıraktı.

KIRMIZI KART, PENALTI VE GOL!

63' | Trabzonspor'da Flavio, penaltıya sebebiyet veren faulü nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı. Penaltı atışını Mensah gole çevirdi ve skor 2-0'a geldi.

67' Trabzonspor ilk isabetli şutunu 67. dakikada Nwakaeme ile attı.

72' Larin ve Hasic'in yerine Umut ile Lens oyuna dahil oldu.

BEŞİKTAŞ FARKI 3'E ÇIKARTTI!

74' Beşiktaş, Lens’in golüyle Trabzonspor deplasmanında skoru 3-0 yaptı.

80' Beşiktaş'ta Mensah ve Boyd oyundan çıkarken, Atakan ve Adem Ljajic oyuna dahil oldu.

FARK 2'YE İNDİ!

85' Trabzonspor, Abdulkadir Ömür’ün golüyle skoru 3-1 yaptı.

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90' Maçın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

93' Adem Ljjaic'in şutu kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı!

Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve maç Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU!

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu; Necip Uysal, Welinton, Vida, N'Sakala; Atiba, Oğuzhan Özyakup; Hasic, Mensah, Boyd; Larin

Trabzonspor: Uğurcan Çakır; Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet; Abdulkadir Parmak, Flavio; Abdülkadir Ömür, Guilherme, Nwakaeme; Ekuban

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR REKABETİNDE 131. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, Trabzon'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek.Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ SON 17 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 17 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı.

İki takım arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan lig mücadelesi 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 14 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
trabzon alır
bjk nin kadroya bak oguzhan harici yarim mensah yarimda atiba harici hic biri buyuk takim topcusu deil yedekleri daha saglam yenilmemek icin cikmis maca ama ilk yarinin sonunu gormez bu kadroyla
şu boydla necipten bir kurtulamadık gitti.bir de yeni yetersizler aldınız wellinton gibi nsakala gibi.düzgün transferler istiyor bekliyoruz! santraforumuz da larin! .komik olmayın!
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