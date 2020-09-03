ÖZET | Türkiye 0- 1 Macaristan

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Macaristan'ı konuk etti. Kıran kırana geçen maçta Macaristan duran toptan bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Türkiye - Macaristan maç özeti ve maçın detayları haberimizde... Sivas'ta oynanan karşılaşmada her iki takım da rakip kalede zaman zaman fırsat bulsa da skor tabelası uzun süre değişmedi. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında Macaristan, 80. dakikada golü frikikten buldu. Macaristan'ın 19 yaşındaki genç yıldız adayı Dominik Szoboszlai'nin 80. dakikada kullandığı frikik yan direğe çarpıp ağlarla buluştu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca A Milli Takım, Macaristan sınavını 1-0'lık yenilgiyle kapattı. TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇ ÖZETİ dakikada Roland Sallai ceza sahası dışında ki pasında topa hakim olan Filip Holender, topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Uğurcan topu parmak uçları ile çıkarttı. dakikada ceza sahası dışındaki Dominik Szoboszlai, Filip Holender’den kazandığı topla kaleye uzun bir şut çekti. Top direkten döndü.

dakikada Dominik Szoboszlai, topu ceza sahası içerisindeki Filip Holender’e verdi. Filip Holender’in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin köşesine çarparak dışarı çıktı. dakikada Adam Szalai’nin ceza sahasının dışından kullandığı sert şutta top kaleci Uğurcan’dan döndü. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Mert Hakan’ın şutunda meşin yuvarlak Peter Gulasci’de kaldı. dakikada savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz, topla hızla mesafe katederek sağdan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun vuruşunda, savunmadan da seken meşin yuvarlağı kaleci Gulacsi uzaklaştırdı. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayında topu kontrol eden Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti. dakikada Szoboszlai'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta kale alanında iyi yükselen Orban'ın yakın mesafeden etkili kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere tokatladı. dakikada konuk ekip Macaristan öne geçti. Szoboszlai'nin kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1. Mücadele Macaristan'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. MİLLİLER, İLK KEZ SİVAS'TA Ay-yıldızlı ekip, ilk defa Sivas'ta müsabakaya çıktı.

TFF'nin yayımladığı Türkiye-Macaristan maç kitabına göre, A Milli Futbol Takımı'na, daha önce İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Trabzon, Samsun, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Mersin, Konya, Eskişehir, Rize ve Alanya ev sahipliği yapmıştı. Karşılaşmanın oynandığı Yeni 4 Eylül Stadı, Ağustos 2016'da hizmete girdi. Sivasspor'un iç saha maçlarını oynadığı 27 bin 532 kişi kapasiteli stat, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finaline de ev sahipliği yapmıştı. ŞENOL GÜNEŞ, 63. MAÇINA ÇIKTI Deneyimli teknik adam, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başındaki 63. maçına çıktı. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı 62 maçta 32 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu, 15 maçta da berabere kaldı. Türkiye, Güneş yönetimindeki söz konusu maçlarda 94 gol attı, kalesinde ise 54 gol gördü. MERT HAKAN VE EMRE KILINÇ'IN İLK MİLLİ HEYECANI A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'a ilk 11'de şans verdi. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ilk maçında Macaristan'ı konuk etti.