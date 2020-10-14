ÖZET | Türkiye-Sırbistan: 2-2

Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli atak olmadı ve skor 2-2 sonuçlandı.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI DETAYLARI

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic

Gol: Milinkovic, Mitrovic (Sırbistan) , Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan (Türkiye)

Sarı kartlar: S. Mitrovic, Kolarov, A.Mitrovic (Sırbistan), Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Türkiye)

Kırmızı kart: Burak Yılmaz

LİDER OLANLAR...

Final gözüyle bakılan mücadelede galibiyet, çok şey ifade ediyor. Eğer kazanırsak, Sırplar’ın bitime 2 maç kala sonuncu olma ihtimali artıyor. Biz ise bu akşam grubun diğer maçı olan Rusya-Macaristan mücadelesinin sonucuna göre kalan iki mücadelede çok daha avantajlı bir pozisyona gelebiliriz. Rusya 7 puanla lider, Macarlar 6 puanla bizim önümüzde. Bu iki takımın maçından beraberlik çıkması, şu an için daha çok işimize geliyor. B Ligi’nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar, bir alt lige yani C’ye düşecek. Lider olan takımlar bir sonraki Uluslar Ligi’nde A’da mücadele etme şansını elde edecek.