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ÖZET | Türkiye-Sırbistan: 2-2

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.10.2020 20:23 | Son Güncelleme

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 4. maçında Sırbistan ile karşılaştı. Ay-Yıldızlılar’ın Uluslar Ligi’nde Sırbistan ile oynayacağı maçın önemi büyüktü. Şenol Güneş ve öğrencileri için tek yol zaferdi. 2-0 geriden gelip 2-2 beraberliği yakaladığımız maçta galibiyeti az farkla kaçırdık. İşte detaylar...

ÖZET | Türkiye-Sırbistan: 2-2

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan'ı konuk etti. Maça şok bir skorla 2-0 geride giren milliler geri dönüşü gerçekleştirdi. Skoru 2-2 yapmamızın ardından baskıyı arttırdık fakat galibiyeti getirecek golü atamadık. İşte detaylar...

MAÇ ÖZETİ

1' Karşılaşma başladı.

2'Aleksandar Mitrovic, Maksimovic'in pasıyla savunma arkasında topla buluştu ama pozisyonun ofsayt olduğu işaret edildi.

3' Sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Cengiz, Ristic'i geçse de topun kontrolünü sağlayamadı. Sırbistan kale vuruşu kullanacak.

4' Burak Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Hasan Ali, kaleye uzak bir mesafeden şansını denedi. Sırbistan kalecisi Dmitrovic rahat bir şekilde topu kontrol etti.

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8' Zeki'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kenan'ın vuruşunda top Sırbistan savunmasından döndü.

10' Sağ kanatta topla buluşan Lazovic, pasını Aleksandar Mitrovic'e doğru göndermek istedi. Hasan Ali'ye çarpan top kornere çıktı.

16' Faule sebebiyet veren Stefan Mitrovic sarı kart gördü.

16' Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu barajdan döndü ve Sırbistan savunması topu uzaklaştırdı.

17' Sol kanatta topla buluşan Ristic'in ortasında Mahmut Tekdemir, top Mitrovic'e gelmeden önce araya girdi ve tehlikenin büyümesini önledi.

SIRBİSTAN ÖNE GEÇTİ!

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21' Sol kanatta topla buluşan Ristic'in ortasına iyi yükselen Milinkovic-Savic, yaptığı kafa vuruşuyla Sırbistan'ı 1-0 öne geçiren golü attı.

22' Lazovic'in pasıyla topla buluşan Milinkovic-Savic'in ortasını savunma karşıladı. Dönen topu kontrol eden Lukic'in vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

24' Ozan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Cengiz, ceza sahası içerisindeki Burak Yılmaz'ı düşündü ama isabetli bir pas atamadı.

29' Aleksandar Mitrovic'e faul yapan Okay Yokuşlu sarı kart gördü.

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SIRBİSTAN'DAN TEHLİKE!

29' Sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasında arka direkte bomboş pozisyonda vuruşunu yapan Ristic'in şutu auta gitti.

31' Milinkovic-Savic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasını Okay Yokuşlu karşıladı ve tehlikenin büyümesini önledi.

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34' Aleksandar Mitrovic, Merih Demiral ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi.

38' Ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşu çerçeveyi bulmadı.

39' Milenkovic, savunma arkasına koşu yapan Milinkovic-Savic'e doğru pasını gönderdi. Son anda araya giren Umut, topu Mert'e kazandırdı.

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41' Sağ kanatta topla buluşan Zeki, pasını Cengiz'e aktarmak istedi ama Sırbistan savunması tehlikeyi önledi.

44' Burak Yılmaz, Lukic'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, Rusya karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın ilk yarısı Sırbistan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci 45 dakikada tekrar birlikte olacağız.

İLK YARI SONA ERDİ!

45' Mücadelenin ikinci yarısına Sırbistan başladı.

46' Mihailo Ristic yerini Filip Mladenovic'e bıraktı.

PENALTI VE GOL

47' Milinkovic-Savic, Okay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kabakov penaltı noktasını gösterdi. Konuk ekip penaltı vuruşu kullanacak. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Aleksandar Mitrovic hata yapmadı ve Sırbistan durumu 2-0'a getirdi.

50' Savunma arkasına gönderilen topa koşusunu yapan Djuricic'e izin vermeyen Okay Yokuşlu, tehlikenin büyümesini önledi.

GOOOOOOOOOOOOLLLL!

57' Kenan Karaman ile yaptığı duvar pası sonucunda ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmadı ve farkı 1'e indirdi.

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59' Hakan Çalhanoğlu topu rakip ceza sahasının önüne getirdikten sonra pasını Cengiz'e gönderdi. Cengiz'in zayıf vuruşu kaleci Dmitrovic'te kaldı.

62' Ceza sahası önünde topla buluşan Hakan'ın vuruşunda Maksimovic'ten seken topu Lazovic uzaklaştırdı.

SIRBİSTAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI!

64' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Mitrovic'in vuruşunda Mert ve direk gole izin vermedi.

67' Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder'e doğru ara pasını göndermek istedi. İsabetsiz pas, kaleci Dmitrovic'e kadar geldi.

TÜRKİYE GOLE YAKLAŞTI!

69' Kenan'ın pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Köşeyi iyi kapatan Dmitrovic gole izin vermedi.

73' Cengiz'in ortasına Okay Yokuşlu kafa vuruşunu yaptı. Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'ın uygun pozisyonda dokunamadığı top auta çıktı.

GOOOOOOOOOOLLL GERİ DÖNDÜK!

76' Sırbistan ceza sahasında yaşanan karambolde Kenan'ın vuruşunu Sırbistan savunması uzaklaştırmak istedi. Dönen topa bir kez daha vuran Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kale önünde son dokunuşu yapan Ozan Tufan durumu 2-2'ye getirdi.

MERİH ÇİZGİDEN ÇIKARDI!

80' Lazovic'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Vlahovic'in kafa vuruşunda Mert'i geçen top ağlara doğru giderken Merih Demiral çizgi üstünde yaptığı müdahaleyle golü önledi.

82' Aleksandar Mitrovic ile Merih Demiral arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakem iki oyuncuyu uyararak tartışmanın büyümesini engelledi.

84' Lukic'ten aldığı pasla topla buluşan Kolarov'un kaleye uzak bir mesafeden yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

86' Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder'in yerine oyuna girdi.

88' Abdülkadir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki, rakibine şık bir çalım attıktan sonra pasını Burak Yılmaz'a aktarmak istedi ama Sırbistan savunması araya girerek tehlikeyi önledi.

Maçın sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

90+1 Burak Yılmaz kırmızı kart gördü.

Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli atak olmadı ve skor 2-2 sonuçlandı.

TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI DETAYLARI

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic

Gol: Milinkovic, Mitrovic (Sırbistan) , Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan (Türkiye)

Sarı kartlar: S. Mitrovic, Kolarov, A.Mitrovic (Sırbistan), Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Türkiye)

Kırmızı kart: Burak Yılmaz

LİDER OLANLAR...

Final gözüyle bakılan mücadelede galibiyet, çok şey ifade ediyor. Eğer kazanırsak, Sırplar’ın bitime 2 maç kala sonuncu olma ihtimali artıyor. Biz ise bu akşam grubun diğer maçı olan Rusya-Macaristan mücadelesinin sonucuna göre kalan iki mücadelede çok daha avantajlı bir pozisyona gelebiliriz. Rusya 7 puanla lider, Macarlar 6 puanla bizim önümüzde. Bu iki takımın maçından beraberlik çıkması, şu an için daha çok işimize geliyor. B Ligi’nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar, bir alt lige yani C’ye düşecek. Lider olan takımlar bir sonraki Uluslar Ligi’nde A’da mücadele etme şansını elde edecek.

PLAY-OFF'A KATILIM ŞANSI VAR

Gruplarda lider olmanın, 2022 Dünya Kupası için de ayrı bir önemi bulunuyor. 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’ni ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak bu turnuvanın eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek. Buradan da 3 takım, Katar’daki organizasyonun içinde olmaya çalışacak.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Kimse kusura bakmasın her şey RTE döneminde iflas etmiştir bitmiştir. Aklınıza ne gelirse
@reyho cehape zihniyetinden olmasın.
yazık ya şu sırbistan nedir ki yenemiyoruz bu ne saçmalık anlamadım gitti. Garip bir takımımız var sen gel fransayı yen sırbistan a yenil akıl alır gibi değil
Şenol hoca Kenan karaman da ne buluyo anlamıyorum onun yerinde oynacak bir sürü oyuncumuz var
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