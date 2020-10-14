ÖZET | Türkiye-Sırbistan: 2-2

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Sırbistan'ı konuk etti. Maça şok bir skorla 2-0 geride giren milliler geri dönüşü gerçekleştirdi. Skoru 2-2 yapmamızın ardından baskıyı arttırdık fakat galibiyeti getirecek golü atamadık. İşte detaylar...
1' Karşılaşma başladı.
2'Aleksandar Mitrovic, Maksimovic'in pasıyla savunma arkasında topla buluştu ama pozisyonun ofsayt olduğu işaret edildi.
3' Sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Cengiz, Ristic'i geçse de topun kontrolünü sağlayamadı. Sırbistan kale vuruşu kullanacak.
4' Burak Yılmaz'ın pasıyla topla buluşan Hasan Ali, kaleye uzak bir mesafeden şansını denedi. Sırbistan kalecisi Dmitrovic rahat bir şekilde topu kontrol etti.
8' Zeki'nin pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Kenan'ın vuruşunda top Sırbistan savunmasından döndü.
10' Sağ kanatta topla buluşan Lazovic, pasını Aleksandar Mitrovic'e doğru göndermek istedi. Hasan Ali'ye çarpan top kornere çıktı.
16' Faule sebebiyet veren Stefan Mitrovic sarı kart gördü.
16' Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun vuruşu barajdan döndü ve Sırbistan savunması topu uzaklaştırdı.
17' Sol kanatta topla buluşan Ristic'in ortasında Mahmut Tekdemir, top Mitrovic'e gelmeden önce araya girdi ve tehlikenin büyümesini önledi.
21' Sol kanatta topla buluşan Ristic'in ortasına iyi yükselen Milinkovic-Savic, yaptığı kafa vuruşuyla Sırbistan'ı 1-0 öne geçiren golü attı.
22' Lazovic'in pasıyla topla buluşan Milinkovic-Savic'in ortasını savunma karşıladı. Dönen topu kontrol eden Lukic'in vuruşu farklı şekilde auta çıktı.
24' Ozan'ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Cengiz, ceza sahası içerisindeki Burak Yılmaz'ı düşündü ama isabetli bir pas atamadı.
29' Aleksandar Mitrovic'e faul yapan Okay Yokuşlu sarı kart gördü.
29' Sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasında arka direkte bomboş pozisyonda vuruşunu yapan Ristic'in şutu auta gitti.
31' Milinkovic-Savic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Lazovic'in ortasını Okay Yokuşlu karşıladı ve tehlikenin büyümesini önledi.
34' Aleksandar Mitrovic, Merih Demiral ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanına girdi.
38' Ceza sahası dışında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşu çerçeveyi bulmadı.
39' Milenkovic, savunma arkasına koşu yapan Milinkovic-Savic'e doğru pasını gönderdi. Son anda araya giren Umut, topu Mert'e kazandırdı.
41' Sağ kanatta topla buluşan Zeki, pasını Cengiz'e aktarmak istedi ama Sırbistan savunması tehlikeyi önledi.
44' Burak Yılmaz, Lukic'e yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen tecrübeli oyuncu, Rusya karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın ilk yarısı Sırbistan'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci 45 dakikada tekrar birlikte olacağız.
45' Mücadelenin ikinci yarısına Sırbistan başladı.
46' Mihailo Ristic yerini Filip Mladenovic'e bıraktı.
47' Milinkovic-Savic, Okay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Kabakov penaltı noktasını gösterdi. Konuk ekip penaltı vuruşu kullanacak. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Aleksandar Mitrovic hata yapmadı ve Sırbistan durumu 2-0'a getirdi.
50' Savunma arkasına gönderilen topa koşusunu yapan Djuricic'e izin vermeyen Okay Yokuşlu, tehlikenin büyümesini önledi.
57' Kenan Karaman ile yaptığı duvar pası sonucunda ceza sahası içinde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmadı ve farkı 1'e indirdi.
59' Hakan Çalhanoğlu topu rakip ceza sahasının önüne getirdikten sonra pasını Cengiz'e gönderdi. Cengiz'in zayıf vuruşu kaleci Dmitrovic'te kaldı.
62' Ceza sahası önünde topla buluşan Hakan'ın vuruşunda Maksimovic'ten seken topu Lazovic uzaklaştırdı.
64' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Mitrovic'in vuruşunda Mert ve direk gole izin vermedi.
67' Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder'e doğru ara pasını göndermek istedi. İsabetsiz pas, kaleci Dmitrovic'e kadar geldi.
69' Kenan'ın pasıyla topla buluşan Cengiz Ünder, ceza sahasına girdikten sonra vuruşunu yaptı. Köşeyi iyi kapatan Dmitrovic gole izin vermedi.
73' Cengiz'in ortasına Okay Yokuşlu kafa vuruşunu yaptı. Ozan Tufan ve Burak Yılmaz'ın uygun pozisyonda dokunamadığı top auta çıktı.
76' Sırbistan ceza sahasında yaşanan karambolde Kenan'ın vuruşunu Sırbistan savunması uzaklaştırmak istedi. Dönen topa bir kez daha vuran Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kale önünde son dokunuşu yapan Ozan Tufan durumu 2-2'ye getirdi.
80' Lazovic'in sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Vlahovic'in kafa vuruşunda Mert'i geçen top ağlara doğru giderken Merih Demiral çizgi üstünde yaptığı müdahaleyle golü önledi.
82' Aleksandar Mitrovic ile Merih Demiral arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Hakem iki oyuncuyu uyararak tartışmanın büyümesini engelledi.
84' Lukic'ten aldığı pasla topla buluşan Kolarov'un kaleye uzak bir mesafeden yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.
86' Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder'in yerine oyuna girdi.
88' Abdülkadir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki, rakibine şık bir çalım attıktan sonra pasını Burak Yılmaz'a aktarmak istedi ama Sırbistan savunması araya girerek tehlikeyi önledi.
Maçın sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
90+1 Burak Yılmaz kırmızı kart gördü.
Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli atak olmadı ve skor 2-2 sonuçlandı.
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz
Sırbistan: Dmitrovic, S. Mitrovic, Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic, Djuricic, A. Mitrovic
Gol: Milinkovic, Mitrovic (Sırbistan) , Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan (Türkiye)
Sarı kartlar: S. Mitrovic, Kolarov, A.Mitrovic (Sırbistan), Okay Yokuşlu, Burak Yılmaz (Türkiye)
Kırmızı kart: Burak Yılmaz
Final gözüyle bakılan mücadelede galibiyet, çok şey ifade ediyor. Eğer kazanırsak, Sırplar’ın bitime 2 maç kala sonuncu olma ihtimali artıyor. Biz ise bu akşam grubun diğer maçı olan Rusya-Macaristan mücadelesinin sonucuna göre kalan iki mücadelede çok daha avantajlı bir pozisyona gelebiliriz. Rusya 7 puanla lider, Macarlar 6 puanla bizim önümüzde. Bu iki takımın maçından beraberlik çıkması, şu an için daha çok işimize geliyor. B Ligi’nde gruplarını sonuncu bitiren takımlar, bir alt lige yani C’ye düşecek. Lider olan takımlar bir sonraki Uluslar Ligi’nde A’da mücadele etme şansını elde edecek.
Gruplarda lider olmanın, 2022 Dünya Kupası için de ayrı bir önemi bulunuyor. 2022 Dünya Kupası Grup Elemeleri’ni ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan ancak bu turnuvanın eleme gruplarında ilk ikiye giremeyen iki takım (toplam 12 ekip) bu maçlarda mücadele edecek. Buradan da 3 takım, Katar’daki organizasyonun içinde olmaya çalışacak.
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