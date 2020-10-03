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ÖZET | Yeni Malatyaspor- Antalyaspor maç sonucu: 1-0

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 03.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’in geride kalan 3 haftasında 2 yenilgi, 1 beraberlik alan Yeni Malatyaspor sahasında ligin formda ekibi Antalyaspor'u 1-0'lık skorla yendi ve ilk galibiyetini aldı. Yeni Malatyaspor'a zaferi getiren gol 10. dakikada Benjamin Tetteh'nin ayağından geldi. Alınan bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor puanını 4 yaparken bu sezon ilk kez kazandı. Antalyaspor ise 7 puanda kalarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

ÖZET | Yeni Malatyaspor- Antalyaspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Yeni Malatyaspor ile Tamer Tuna'nın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan ve Alper Ulusoy'un düdük çaldığı maçı Yeni Malatyaspor 1-0 kazandı. Ev sahibine 3 puanı getiren golü 10. dakikada Benjamin Tetteh attı. Bu skorun ardından Yeni Malatyaspor puanını 4'e yükseltirken, Antalyaspor 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada Karim Hafez’in rakip sahaya doğu yaptığı ortada topla buluşan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
  2. dakikada Hakan’ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta Yeni Malatyaspor savunması araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
  3. dakikada ceza sahasında topla buluşan Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlak direğe çaparak dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

  1. dakikada sol kanattan gelişen atakta Adem’in kale içerisine çektiği şutta oluşan karambolde topla buluşan Semih beklemeden vurdu ancak kaleci topu ağlara gitmeden son anda engelledi.
  2. dakikada Sidney’in sağ kanattan çektiği şut, savunmaya tarafından tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.
  3. dakikada Antalyaspor’da Eren, sağ kanatta rakip yarı alanına taşıdığı topu ceza alanına ortaladı ancak hiçbir takım arkadaşı dokunamayınca top savunma tarafından uzaklaştırıldı.
  4. dakikada ceza alanı dışından Bünyamin’in kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

YENİ MALATYASPOR -ANTALYASPOR

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Alper Ulusoy xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Bersan Duran xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih xxx (Hadebe dk. 83 ?), Karim xx, Ahmed xx, Acquah xx (Ndayishimiye dk. 83 ?), Cueva xxx (Mustafa dk. 83 ?), Lukoki xx (Zeki dk. 68 x), Adem xxx, Tetteh xxx (Kubilay dk. 90 ?)
Yedekler: Herrera, Umut Bulut, Hadebe, Fofana, Murat Akça, Youssouf Ndayishimiye, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Antalyaspor: Boffin x, Bünyamin Balcı x, Veysel x, Kudriashov x, Eren x, Nuri x (Podolski dk. 45 x), Hakan x, Amilton x, Mukairu x (Sidney dk. 45 x), Fredy x (Ufuk dk. 76 x), Jahovic x (Orgill dk. 45 x),
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Edinaldo Gomes Pereira, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz
Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Tetteh (dk. 10) (Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Wallace, Lukoki, Karim Hafez, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor), Eren, Fredy (Antalyaspor)

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