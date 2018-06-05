MAGAZİN

Özge Borak'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 15:00 | Son Güncelleme

Son olarak İstanbullu Gelin'de rol alan Özge Borak sosyal medyadan ailesiyle birlikte geçmiş yıllarda çekilen bir karesini yayınladı

Özge Borak'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı

Instagram'da aldığı ahlaksız teklif haberiyle gündeme gelen Özge Borak çocukluk fotoğrafını paylaştı. Borak annesi ve babasının da yer aldığı fotoğrafa, "İyi ki evlenmişsiniz. İyi ki benim ve ağabeyimin Selim Borak anne-babamız siz olmuşsunuz. Çok şanslıyız. Sizi seviyoruz. Allah nazarlardan korusun sizi. Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun. Mutlu yıllar, sağlıkla nicelerine." mesajını yazdı.

,6_wFuKPq4UWfranAeJ35Vg

Özge Borak bir diğer çocukluk karesine ise "Güzel çocuklardık... Sokakta oynayan, oyuncakla, birbirimizle oyunlar oynayan.. Öyle kolay kolay sıkılmazdık, fikrimiz vardı oyunlar üretecek... Bağıra çağıra, coşkuyla oynardık ki “Hadi gidin evinizin önünde oynayın” denirdi bize. Güzeldik. O zaman geçmişe dönmenin benim için harikası gelsin...

,LRd29JdGqEGXHcyK96hxmA

İtinayla anne gözlüğü takılıp, poz verilir... Not: Evet kulaklar kepçe, ameliyat olmadan, büyüdükçe kendiliğinden düzelen nadir şanslılardanım. Anne n’aptın üstüne mi yatırdın beni söyle de bilsinler" mesajıyla paylaştı.


PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttıDiriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı
Şebnem Bozoklu'nun babası hayatını kaybettiŞebnem Bozoklu'nun babası hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özge Borak Özge Borak ınstagrmam

En Çok Okunan Haberler

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Serel Yereli kilo aldı

Serel Yereli kilo aldı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Emlak komisyonlarına sınır getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Şebnem Bozoklu'nun babası hayatını kaybetti

Şebnem Bozoklu'nun babası hayatını kaybetti

Küslük bir gün sürdü! Seks bağımlısı sevgilisine döndü

Küslük bir gün sürdü! Seks bağımlısı sevgilisine döndü

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

SON DAKİKA! Rapçi 'Ezhel'e 10 yıl hapis istemi

SON DAKİKA! Rapçi 'Ezhel'e 10 yıl hapis istemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.