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Özge Borak:' İnsan utanır bir şey söylemeye değil mi?'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 22:02 | Son Güncelleme

Oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla denize olan tutkusunu ortaya koydu. Borak, paylaşımında işinin başına döndüğü ilk gün denizi ve yaz tatilini özlediğini söyledi

Özge Borak:' İnsan utanır bir şey söylemeye değil mi?'

Yaz tatilinin bitmesiyle birlikte yaz aylarını denizde ve kumsalda geçiren ünlüler yavaş yavaş şehrin temposuna dönmeye başladı. Bu isimlerden biri de oyuncu Özge Borak oldu.

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İşinin başına döndüğü ilk gün denizi ve yaz tatilini özlediğini söyleyen Borak, şu satırları paylaştı:

"Döndüm ve şimdiden özledim, valla bak. Ertesi gün denize giremeyecek olmanın verdiği ağırlık ve ayağımın tozuyla çalışmaya başladım. Hayır bir de tüm yaz günlerce tatil yaptım, denizden çıkmadım, orası senin, burası benim, eş dost herkesle gezdim, tozdum. İnsan utanır birşey söylemeye değil mi? Ama yok işte.. Aslında her mevsimi severim derdim yok. Fakat bir deniz aşığı olarak diyorum ki, yaz başka arkadaş. İmkanım olsa su altına ev kurardım. İmkan derken nefes alabilsek, üşümesek filan .. O? Mutluyum ben suda, yüzümden belli zaten. Gerçi altı, üstü farketmez. Tüplü dalış yapalım, serbest dalış yapalım, öylesine yüzelim, maskeyle balıklara bakalım, tekneyle açılalım, deniz kenarında oturalım, hepsi muazzam bence. O yüzden her seferinde daha yok mu diyorum. Dün son kez öptüm mavisinden, vedalaştık. “Seneye görüşürüz” dedim, “gitme” dedi. Sanırım öyle desin istedim. Çok özleyeceğim, çok"

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Özge Borak deniz instagram

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