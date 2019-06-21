Mynet Trend

Özge Borak’tan dikkat çeken 'aşk' paylaşımı

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 21.06.2019 10:32 | Son Güncelleme

En son İstanbullu Gelin dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu Özge Borak, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu.

Özge Borak’tan dikkat çeken 'aşk' paylaşımı

Uzun bir süre yer aldığı Güldür Güldür şovdan ayrılık kararı alarak İstanbullu Gelin dizisine dahil olan ve bir süre bu projede boy gösterdikten sonra bu dizinin kadrosundan da ayrılan Özge Borak’ın adı şimdilerde yeni bir proje ile anılmıyor.

Kendisini keyifli uğraşlara veren ve sosyal medya hesabından bunlarla ilgili paylaşımlarda bulunan Özge Borak’ın instagram hesabından yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Borak, aşkla ilgili bir duvar yazısını hesabından paylaştı ve üzerine yazdığı notla adeta aşkın gelip geçici olduğunun altını çizdi.

ozge-borak-ic

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni buYürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Asker selamı verirken! İşte askerlik pozu!Asker selamı verirken! İşte askerlik pozu!
Serdar Ortaç'ın eşi bikinili pozuyla dikkat çektiSerdar Ortaç'ın eşi bikinili pozuyla dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Özge Borak instagram

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Tunceli'de 'şamua' şaşkınlığı! Böyle görüntülendi

Tekirdağ'da ele geçirildi! Kilosu 865 lira!

Tekirdağ'da ele geçirildi! Kilosu 865 lira!

Genç kadını otobüsten zorla indirip kaçırdılar

Genç kadını otobüsten zorla indirip kaçırdılar

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Ahmet Hakan sorusu keyiflerini kaçırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Sen misin dedikodusunu yapan! 'Komik çilli kız!'

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü’nün askerlik fotoğrafı olay oldu

Asker selamı verirken! İşte askerlik pozu!

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan bikinili pozuyla olay oldu

Serdar Ortaç'ın eşi bikinili pozuyla dikkat çekti

Nihal Candan cesur pozuyla takipçilerini heyecanlandırdı!

Nihal Candan da sezonu açtı! Mayokinili paylaşım

Ünlü oyuncu Burak Deniz askere gitti

İşte ünlü oyuncunun askerlik fotoğrafı!

Müge Boz hamile mi? Paylaştığı videoyla açıkladı!

Müjdeli haberi duyurdu! 'Hemen sizlerle paylaşıyorum'

Murat Başoğlu'nun keyfi yerinde!

Murat Başoğlu'nun keyfi yerinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.