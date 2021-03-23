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Özge Özder eşi Sinan Güleryüz'ün klibini çekti

23.03.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık bir ay önce, oyuncu eşi Özge Özder ile Eva Luna isimli bir kız bebek sahibi olan müzisyen Sinan Güleryüz Sezen Aksu’nun hediyesi 'Küçüğüm' şarkısını yeniden yorumladı.

Özge Özder eşi Sinan Güleryüz'ün klibini çekti

Sezen Aksu'nun müzik okulunda eğitim alan Sinan Güleryüz'ün söylediği şarkı ve klibi dijital platformlarda yayınlandı. Sosyal medya paylaşımları ve birlikte yaptıkları düetlerle konuşulan çiftten Sinan Güleryüz bu kez şarkıyı tek başına söyledi. Oyuncu Özge Özer ise klibin yönetmenliğini yaptı.

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Çift şarkıyla ilgili “Kızımızın dünyaya gözlerini yeni açtığı bu dönemde 'Küçüğüm' şarkısının hayatımızda yer bulması bizim için çok anlamlı oldu. Umarız dinleyenler de bizim kadar sever ve beğenir. Klibin de bizim için anlamı büyük.“ diye konuştu.

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