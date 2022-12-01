MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Özder kimdir nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz hakkında bilgiler!

Özge Özder kimdir nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz hakkında bilgiler!

01.12.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, bugün (1 Aralık 2022 Perşembe) 2. Sayfa magazin programına konuk olup Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Ünlü çift, magazin gündemini değerlendirdi. Peki, Özge Özder kimdir nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Özge Özder'in eşi Sinan Güleryüz kimdir? İşte ünlü çift hakkında merak edilenler...

Özge Özder kimdir nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz hakkında bilgiler!

Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, 2. Sayfa magazin programına katıldı. Ünlü çift, canlı yayın sonrası merak konusu oldu. Özge Özder programda rol için bile asla kürk giymeyeceğini söyledi. İşte 2. Sayfa konuğu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz hakkında bilgiler...

d1

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder 1 Nisan 1978’de Ankara’da dünyaya geldi.

Özge Özder, ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuduktan sonra tiyatro ile tanıştı. 1996’da konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanan Özge Özder, 2000’de Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

Profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlayan Özge Özder; 2001’den bu yana aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor. 2004-2006 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi adındaki dizide Lale abla karakterine hayat veren Özge Özder, bu dizide büyük bir başarı elde ederek adını duyurmayı başardı.

2005’ten bu yana çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde hâlen görev alan "3 kız Kardeş" oyunundan Nataşa rolüyle gösterdiği, performans sayesinde Bedia Muhavvit ödülüne layık görülen Özge Özder, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday oldu.

Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık görülen Özge Özder, FOX TV ekranlarında yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterine hayat verdi.

d2

2. SAYFA'NIN KONUĞU ÖZGE ÖZDER'İN EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

Sinan Güleryüz, 17 Şubat 1986'da dünyaya geldi1986 yılında Ankara'da doğan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur.

Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri almıştır. Şu an müzisyenlik yapmaktadır.

Çift, Şubat 2021'de kızları Eva Luna'yı kucaklarına aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızının ayakkabısının fiyatı gündemde!Kızının ayakkabısının fiyatı gündemde!
15 yaşındaki sevgilim kocamdan iyi demişti... Gülizar'ın sözleri herkesi afallattı!15 yaşındaki sevgilim kocamdan iyi demişti... Gülizar'ın sözleri herkesi afallattı!
Sevilen diziye katıldı! İşte yeni rolüSevilen diziye katıldı! İşte yeni rolü
Anahtar Kelimeler:
Özge Özder Sinan Güleryüz 2. sayfa sinan yaşında söyledi kadınları eva l

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Bulunanlar ağızları açık bıraktı! Daha önce hiç görülmemişlerdi

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.