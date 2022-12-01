Özge Özder kimdir nereli ve kaç yaşında? 2. Sayfa konuğu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz hakkında bilgiler!

Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, 2. Sayfa magazin programına katıldı. Ünlü çift, canlı yayın sonrası merak konusu oldu. Özge Özder programda rol için bile asla kürk giymeyeceğini söyledi. İşte 2. Sayfa konuğu Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz hakkında bilgiler...

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder 1 Nisan 1978’de Ankara’da dünyaya geldi.

Özge Özder, ortaokul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuduktan sonra tiyatro ile tanıştı. 1996’da konservatuar sınavlarına girerek Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü ise Yüksek puanla kazanan Özge Özder, 2000’de Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun oldu.

Profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlayan Özge Özder; 2001’den bu yana aktif olarak tiyatro sahnelerinde yer alıyor. 2004-2006 yıllarında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi adındaki dizide Lale abla karakterine hayat veren Özge Özder, bu dizide büyük bir başarı elde ederek adını duyurmayı başardı.

2005’ten bu yana çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde hâlen görev alan "3 kız Kardeş" oyunundan Nataşa rolüyle gösterdiği, performans sayesinde Bedia Muhavvit ödülüne layık görülen Özge Özder, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine de aday oldu.

Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne layık görülen Özge Özder, FOX TV ekranlarında yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Emel karakterine hayat verdi.

2. SAYFA'NIN KONUĞU ÖZGE ÖZDER'İN EŞİ SİNAN GÜLERYÜZ KİMDİR?

Sinan Güleryüz, 17 Şubat 1986'da dünyaya geldi1986 yılında Ankara'da doğan Güleryüz Selanik göçmenidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladıktan sonra profesyonel sporcu olarak çalışmış ve boks ile voleybol branşlarında milli sporcu olmuştur.

Güleryüz, İstanbul'a gelerek burada çeşitli müzik eğitimleri almıştır. Şu an müzisyenlik yapmaktadır.

Çift, Şubat 2021'de kızları Eva Luna'yı kucaklarına aldı.

