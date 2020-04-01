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Özge Özpirinçci'den doğum gününde alkışlık hareket

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

Bugün 34 yaşına Özge Özpirinçci, doğum günü kutlaması yerine Tohum Otizm Vakfı'na bağış yapılmasını istedi. Güzel oyuncunun küçüklük fotoğrafıyla yaptığı çağrı, alkış aldı.

Özge Özpirinçci'den doğum gününde alkışlık hareket

Yeni yaşına basacak olan Özpirinçci, doğum günü kutlaması yerine için Tohum Otizm Vakfı’na bağış yapılmasını istedi. Sosyal medya hesabından çoçukluk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu:

ozgeozpirincci-instagram

“Bugünden herkesi bilgilendirmek istedim. Malum evde kalmamız gereken bu zamanlarda herhangi bir kutlama vs olamayacağı için bu sene doğum günümü Tohum Otizm Vakfi’na bağışlıyorum! Lütfen profilimdeki linke tıklayın ve büyük küçük farketmeksizin bağışlarınızı gerçekleştirin. Herkese daha güzel günler diliyorum” notu ile doğum günü dileğini sevenlerine iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci, Tohum Otizm Vakfı,

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