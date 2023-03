Özge Özpirinçci'den 'Paçozlaşıyor' diyen Esra Balamir'e sert yanıt geldi! "Sonsuza kadar isyan"

Özge Özpirinçci, kariyerinin başından beri doğallığından ödün vermeyerek saçlarını boyatmamak için çok direnmişti. Özpirinçci'nin dizideki karakteri için doğallıktan vazgeçilmesi istenmişti. Esra Balamir katıldığı bir programda, ünlü oyuncuyu kızdıracak şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Balamir ÖZge Özpirinçci için, "Özge'yi görünce üzülüyorum. Doğal olacağım diye artık sınırı zorladı. Artık doğallıktan çıktı paçozluğa doğru gitmeye başladı kızcağız." dedi.

Esra Balamir sözlerine, "Alıp saçını boyayasım geliyor vallahi görünce" diyerek devam etti. Program sunucularının, "Saçındaki beyaz mı sorun" sorusu üzerine, Balamir, “ Sadece o da değil. Üstü, başı tarzı…” dedi.

"SONSUZA KADAR İSYAN"

Özge Özpirinnçi kendisine paçoz diyen Esra Balamir'e Instagram hesabı üzerinden sert yanıt verdi. Oyuncunun İngilizce olan paylaşımında, "In a society that profits from yourself doubt, liking yourself is a rebellious act. Forever REBEL" yazıyor.

Paylaşımda, "Kendinden şüphe duymandan çıkar sağlayan bir toplumda kendini beğenmek, sevmek isyankar bir davranıştır. Sonsuza kadar İSYAN" yazmaktadır.