Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyuncu Özge Özpirinçci neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda birçok ünlü isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında Özge Özpirinçci'nin de ismi dikkat çekti. Peki, Özge Özpirinçci kimdir, kaç yaşında ve nereli? Oyuncu Özge Özpirinçci neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlü isimlere operasyon düzenlendi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan birçok ünlü isim ifadeleri ve kan örnekleri alınmak üzere gözaltına alındı. Listede yer alan isimlerden Özge Özpirinçci hakkında merak edilenler arama motorlarında araştırılmaya başladı. Peki, ünlü oyuncu Özge Özpirinçci neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşurma başlatılan isimler arasında, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger, Ceren Moray Orcan, Dilan Polat ve Engin Polat yer aldı.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu. Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu.[kaynak belirtilmeli] Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir.

İlk olarak, Kanal D'de yayımlanan Cesaretin Var Mı Aşka ve Kavak Yelleri adlı dizilerde oynadı.

29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazanmıştır. 2017-2020 yılları arasında yine FOX'ta yayımlanan Kadın dizisinde başrol olan iki çocuk annesi "Bahar Çeşmeli" karakterini canlandırmıştır. Ayrıca bu rol ile 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

12 Nisan 2013 tarihinde Engin Altan Düzyatan ile nişanlanmış, aynı yıl içinde karşılıklı karar vererek ayrılmışlardır. 2014 yılından beri birlikte olduğu ve 2021 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Burak Yamantürk ile Mercan adında bir kızı vardır.

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Özge Özpirinçci hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Özge Özpirinçci, ifadesi ve kan örneğinin alınması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Pirinçci hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

