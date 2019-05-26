MAGAZİN

Özge Ulusoy'dan yatak odası itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Manken ve model Özge Ulusoy, bir AVM'de düzenlenen etkinliğe katıldı. Ulusoy, iş ve hayata dair samimi açıklamalarda bulundu. Ulusoy "en çok yatak odasında vakit geçiriyorum" dedi.

Özge Ulusoy'dan yatak odası itirafı

2019'un en gözde ev trendleri ve önerilerini paylaşan Özge Ulusoy, iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ev düzeninde sade bir dekorasyon tercih ettiğini söyleyen Ulusoy, “Çok fazla para harcamak iyi bir dekorasyon yapmak anlamına gelmiyor. Ev benim için yuva demek, önemli olan içinde kendini mutlu hissetmek. Bu yüzden keskin çizgilerde olan altın, gümüş, varak benzeri tasarımlar değil de daha sıcak hissettiren tasarımları seviyorum” dedi.

“YATAK ODAM BENİM KOZAM”

Evinde en sevdiği alanın yatak odası olduğunu ifade eden Ulusoy, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Çok az uyuyan bir insanım, bu yüzden evde olduğum zamanlarda en çok yatak odasında vakit geçiriyorum. Orası benim kozam. Duamı orada ediyorum, filmimi orada izleyip, odamda müzik dinliyorum. Evin diğer alanlarında çok fazla vakit geçiren biri değilim ama evime çok iyi bakıyorum. Çok titizim ve asla evimde sigara içilmesine izin vermiyorum”

“ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM BURADA YAŞLANACAĞIM”

Yurt dışında birçok global marka ile çalıştığını ve yeni projeler için İtalya ve New York'a gideceğini söyleyen Ulusoy, global markaların Türkiye'de temsilciliğini yaparak Türkiye ve diğer ülkeler arasında bir köprü kuruyoruz. Ben ülkemi çok seviyorum. Burada yaşayacağım, burada çalışıp, burada kazanıp, burada yaşlanacağıma eminim” dedi.

“DİYET YAPMIYORUM”

Güzellik sırlarını da dinleyicilerle paylaşan Ulusoy, haftanın 3-4 günü spor yaptığını söyledi. “Her ne kadar belli olmasa da mantı yemeği çok seviyorum. Haftanın iki günü kendimi ödüllendirerek istediğim her şeyi yiyorum” diyen Ulusoy, “Fiziğimi korumak için diyet yapmıyorum” dedi.

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Ünü oyuncunun çıplak abdest sahnesi yine gündeme geldi... Ünü oyuncunun çıplak abdest sahnesi yine gündeme geldi...
Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özge ulusoy Özge Ulusoy yatak

En Çok Okunan Haberler

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Soylu: Allah muhafaza, uzun menzilli füzeyle saldırabilirler

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

Bakan detayları açıkladı! 28 Mayıs'ta hizmete giriyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Enes Batur gişe rekoru kırmıştı! Bakın kazandığı parayla ne yapmış

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Aşıklardan beklenen haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özcan Deniz'in ay ışığıyla abdest sahnesi yine gündeme geldi

Ünü oyuncunun çıplak abdest sahnesi yine gündeme geldi...

Demet Akbağ, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında...

Kimse beklemiyordu... Eşinin ölümünden sonra...

Nusret Gökçe, Cannes'dan eli boş dönmedi

Cannes'dan eli boş dönmedi! İşte aldığı ödül

Aleyna Tilki’nin son fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Ne yapıyorsun Aleyna? Olay fotoğraflar

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı boşanıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar yemeğindelerdi

Boşanma iddiaları gündemdeyken şaşırtan paylaşım

Demet Akalın videoyu görünce çıldırdı

O videoyu görünce çıldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.