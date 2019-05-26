Özge Ulusoy'dan yatak odası itirafı

2019'un en gözde ev trendleri ve önerilerini paylaşan Özge Ulusoy, iş ve özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ev düzeninde sade bir dekorasyon tercih ettiğini söyleyen Ulusoy, “Çok fazla para harcamak iyi bir dekorasyon yapmak anlamına gelmiyor. Ev benim için yuva demek, önemli olan içinde kendini mutlu hissetmek. Bu yüzden keskin çizgilerde olan altın, gümüş, varak benzeri tasarımlar değil de daha sıcak hissettiren tasarımları seviyorum” dedi.

“YATAK ODAM BENİM KOZAM”

Evinde en sevdiği alanın yatak odası olduğunu ifade eden Ulusoy, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Çok az uyuyan bir insanım, bu yüzden evde olduğum zamanlarda en çok yatak odasında vakit geçiriyorum. Orası benim kozam. Duamı orada ediyorum, filmimi orada izleyip, odamda müzik dinliyorum. Evin diğer alanlarında çok fazla vakit geçiren biri değilim ama evime çok iyi bakıyorum. Çok titizim ve asla evimde sigara içilmesine izin vermiyorum”

“ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM BURADA YAŞLANACAĞIM”

Yurt dışında birçok global marka ile çalıştığını ve yeni projeler için İtalya ve New York'a gideceğini söyleyen Ulusoy, global markaların Türkiye'de temsilciliğini yaparak Türkiye ve diğer ülkeler arasında bir köprü kuruyoruz. Ben ülkemi çok seviyorum. Burada yaşayacağım, burada çalışıp, burada kazanıp, burada yaşlanacağıma eminim” dedi.

“DİYET YAPMIYORUM”

Güzellik sırlarını da dinleyicilerle paylaşan Ulusoy, haftanın 3-4 günü spor yaptığını söyledi. “Her ne kadar belli olmasa da mantı yemeği çok seviyorum. Haftanın iki günü kendimi ödüllendirerek istediğim her şeyi yiyorum” diyen Ulusoy, “Fiziğimi korumak için diyet yapmıyorum” dedi.

