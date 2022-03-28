Özge Ulusoy Faruk Çolakoğlu sorusuna yanıt verirken Hacı Sabancı'ya göndermede bulundu

Model ve sunucu Özge Ulusoy bir süredir Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşıyor. Çolakoğlu ile aşkını gözlerden uzak yaşayan ünlü modele, "Sevdiğiniz bey neden çok az görünüyor?" sorusu sık sık geliyor. Özge Ulusoy bu sorulardan sıkılınca toplu bir yanıt vermeye karar verdi. Özge Ulusoy'un açıklaması eski aşkı Hacı Sabancı'yı akıllara getirdi.

Özge Ulusoy açıklamasında "Göz önünde olması gereken, işi bu olan benim. İkimiz de özel hayatımız özel kalsın diye düşünüyoruz ve göze sokmuyoruz. Bu ışıltılı hayatı ben seçtim, o değil. Bu camiadan olmayan biri için alışması da kolay değil, tercih etmiyor bazen. Sosyal medya sevmeyen, hayatını düzgün yaşayan, yanındaki kişiden prim kasmaya ihtiyacı olmayan bir erkek..." dedi.

Özge Ulusoy'un bu sözleri Nazlı Kayı ile evli olan Hacı Sabancı'ya gönderme olarak yorumlandı.

Özge Ulusoy'un eski aşkı Sabancı Instagram'ı çok aktif kullanan bir isim.



