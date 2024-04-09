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Özge Ulusoy isyan etti: "Pişmanlık ve vicdansızlık sıfır"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 09:51
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Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, geçtiğimiz yıllarda Ankara'da karşıdan karşıya geçerken Elif Nasır'ın çarpması sonucu hayata gözlerini yummuştu. Nasır, ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Babasının mezarını ziyaret eden Ulusoy, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Özge Ulusoy isyan etti: "Pişmanlık ve vicdansızlık sıfır"

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy, geçtiğimiz yıllarda Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ulusoy ise, babasının ardından "Kaza değil, cinayet. O sürücünün peşini bırakmayacağım" demişti. Tutuksuz yargılanan Nasır, iyi hal indirimiyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bayram öncesi babasının mezarını ziyaret eden Özge Ulusoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Öyle bir ateş ki içimizdeki hep yanmaya devam edecek. Hayatımız sen gidince durdu, hiçbir şey eskisi gibi değil artık. Ama sen her saniye bizimlesin baba. Can alıp da pişman olmayanlara cezalarını çekmeyi, pişman olmayı öğrenmeyi nasip et yarabbim. Senin ve tüm komşularının mekanı cennet olsun. Nur içinde uyuyun" ifadelerini kullandı.

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Babasının ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasına tepki gösteren Özge Ulusoy, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu arada babamı evinin önündeki yaya geçidinde gündüz vakti gayet açık bir havada azami hızın neredeyse iki katı yüksek bir hızda frene dahi basmadan katlettiği; video görüntüsü, bilirkişi raporu ve Adli Tıp Kurumu raporuyla ispatlanmış katilin 15 aydır hâlâ ehliyeti cebinde araba kullanabildiğini biliyor muydunuz? Ankaralılar sevdiklerinizi yollardan uzak tutun! Ve biz babamızı kaybetmenin acısını yaşarken bir yandan da 15 aydır adaletin yerini bulması için hak hukuk arıyoruz!

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Katil ve ailesi video kaydı olmadığını zannedip yalancı şahitleriyle birlikte babamı suçladı bir de! Yalancının mumu yatsıya kadar yandı video kaydı çıktı ortaya ve adım adım babamın nasıl öldürüldüğü ispat edildi. Kabul etmediler! Şaka yapmıyorum inkar etti katil babamı suçlamaya devam etti! Boşuna delirmiyorum ne yazık ki ben... Şimdi İstinaf Mahkemesi'nde davamız.

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"BABAM İÇİN ADALET ARAYACAĞIM"

Para cezasına çevrilsin istiyormuş! Bir de adli kontrolü kalksınmış yurt dışına gitmek istermiş. Adli kontrolle Ankara'dan çıkamıyor da diğer şehirlerdeki yayalar korunuyor bari. Ona da itirazı var ama böyle bir vicdansızlık. Pişmanlık falan sıfır anlayacağınız. Ve biz... Babasının acısıyla yanarken bir de bunlarla uğraşan biz. Bizim yüreğimiz biraz hafifleyecekse bir gün o katil hapse döndüğü gün olacak sadece ve ben Özge Ulusoy olarak yemin ederim ki ömrüm yettiğince babamın hakkını adalet yerini bulana kadar arayacağım."

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Özge Ulusoy Manken
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