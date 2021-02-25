Özge Ulusoy'un estetiklerine yorum yağdı! Tuğba Özerk'in sözleri olay oldu

Öte yandan Özge Ulusoy'un yüzünde son yaptırdığı estetik olan 'Jawline dolgusu' ile 'burun ucu' estetiği nedeniyle şişliklerin hala durduğu gözlendi.

"Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" diyen Özge Ulusoy da yorumlara "Evrim değil gençlik teorisi" cevabı verdi.

"Fotoğraflardaki estetikle Almanya'ya fabrika yaptırırdım", "Özge Ulusoy'dan geriye sadece adı kalmış", "Binbir surat Özge", "Keşke dördüncü fotoğrafta kalsaymış", "Burnu çok fonksiyonlu; istediğiniz zaman kalkıyor, istediğiniz zaman inceliyor."

Özge Ulusoy'un 2003 yılından günümüze kadarki değişimi gözler önüne serildi. Bundan birkaç hafta önce botoks yaptırdığı ortaya çıkan ünlü modelin fotoğraflarına yorum yağdı.

2003 yılında katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında ikinci olan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan model ve sunucu Özge Ulusoy, yıllar içinde bir hayli değişti. Çenesi, burnu ve elmacık kemikleriyle bambaşka biri haline gelen 38 yaşındaki model, önceki gün sosyal medyada gündem oldu.

TUĞBA ÖZERK ŞOKE ETTİ

Son dönemlerde seksi pozlarıyla dikkat çeken Tuğba Özerk Özge Ulusoy'un bu haline bomba bir yorum yaptı.

Özerk "Arabalar bile yılda 2 kez makyajlı kasa diye değişime gidiyor bizim hatunlarsa aynı görüntüye dönüşüyor. Herkes kardeş gibi. Çünkü bir doktor ya çeneyi uzatıyor ya alınla yanakları dolduruyor" dedi.



