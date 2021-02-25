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Özge Ulusoy'un estetiklerine yorum yağdı! Tuğba Özerk'in sözleri olay oldu

25.02.2021 09:37 | Son Güncelleme:
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Özge Ulusoy'un estetiklerine yorum yağdı! Tuğba Özerk'in sözleri olay oldu

Özge Ulusoy'un değişimi görenleri şaşırttı. Her fırsatta estetik operasyon geçirmediğini sadece dolgu ve botoks yaptırdığı dile getiren Ulusoy'a takipçilerinden yorum yağdı. Tuğba Özerk'in sözleri ise olay oldu.

2003 yılında katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında ikinci olan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan model ve sunucu Özge Ulusoy, yıllar içinde bir hayli değişti. Çenesi, burnu ve elmacık kemikleriyle bambaşka biri haline gelen 38 yaşındaki model, önceki gün sosyal medyada gündem oldu.

Özge Ulusoy'un 2003 yılından günümüze kadarki değişimi gözler önüne serildi. Bundan birkaç hafta önce botoks yaptırdığı ortaya çıkan ünlü modelin fotoğraflarına yorum yağdı.

İşte o yorumlardan bazıları:

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"Fotoğraflardaki estetikle Almanya'ya fabrika yaptırırdım", "Özge Ulusoy'dan geriye sadece adı kalmış", "Binbir surat Özge", "Keşke dördüncü fotoğrafta kalsaymış", "Burnu çok fonksiyonlu; istediğiniz zaman kalkıyor, istediğiniz zaman inceliyor."

"SADECE DOLGU VE BOTOKS"

"Bugüne dek yüzüme bıçak değmedi. Sadece botoks ve dolgu yaptırıyorum" diyen Özge Ulusoy da yorumlara "Evrim değil gençlik teorisi" cevabı verdi.

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Öte yandan Özge Ulusoy'un yüzünde son yaptırdığı estetik olan 'Jawline dolgusu' ile 'burun ucu' estetiği nedeniyle şişliklerin hala durduğu gözlendi.

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TUĞBA ÖZERK ŞOKE ETTİ

Son dönemlerde seksi pozlarıyla dikkat çeken Tuğba Özerk Özge Ulusoy'un bu haline bomba bir yorum yaptı.

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Özerk "Arabalar bile yılda 2 kez makyajlı kasa diye değişime gidiyor bizim hatunlarsa aynı görüntüye dönüşüyor. Herkes kardeş gibi. Çünkü bir doktor ya çeneyi uzatıyor ya alınla yanakları dolduruyor" dedi.

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Özge Ulusoy,
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