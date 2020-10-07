Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu

53 yaşındaki Oral, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Serdar Oral'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Pandemi tedbirleri nedeniyle yaklaşık 20 kişinin katıldığı cenazeye, Özgü Namal katılamadı. Namal, mezarlığa "Biricik eşim ve babamız" yazılı bir çiçek gönderdi.

Elif, dizide sevgilisi Ali Candan'ı kaybetmiş ve Ahmet Serdar Oral gibi Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmişti. Dizide Ali Candan'ı, Raci Şaşmaz canlandırmıştı.

Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu olan çift, Köyceğiz'de gözlerden uzak bir şekilde yaşam sürüyordu.