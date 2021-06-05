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Özgür Alter kimdir, nereli? Özgür Alter kaç yaşında?

05.06.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Özgür Alter, her Cumartesi Star TV’de yayınlanan İbo Show’a bu hafta konuk oluyor. Küçük yaşlardan bu yana müzikle ilgilenmekte olan sanatçı Özgür Alter’in hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki Özgür Alter kimdir, nereli? Özgür Alter kaç yaşında? İşte yanıtı...

Özgür Alter kimdir, nereli? Özgür Alter kaç yaşında?

Cumartesi günleri saat 20:00'da Star TV’de yayınlanan İbo Show’un bu haftaki konuklarından biri şarkıcı Özgür Alter olacak. Küçüklüğünden bu yana müzikle iç içe olan sanatçı Özgür Alter kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Özgür Alter kimdir, nereli?

ÖZGÜR ALTER KİMDİR, NERELİ? ÖZGÜR ALTER KAÇ YAŞINDA?

42 yaşında olan ve 1979 senesinin Ocak ayında dünyaya gelmiş olan Özgür Alter, Oğlak burcudur. Aslen Van doğumlu olan sanatçı, sekiz yaşına dek memleketi Van'da yaşamış ve daha sonra ailesi ile beraber Adana'ya taşınmışlardır. Yaklaşık 1.5 sene Adana'da yaşamış olan Alter, daha sonra ailesi ile Kayseri'ye yerleşmiştir. Ferdi Tayfur, Burhan Çaçan, Müslüm Gürses ve İbrahim Tatlıses gibi usta isimleri sevip onları takip eden Özgür Alter, arkadaş ortamlarında bu sanatçıların bazı eserlerini seslendirmiştir. Roman Mahallesinde müzisyen arkadaşları ile müzik yapmaya başlayan Özgür Alter, 2005 senesinde ise İstanbul'a taşınmıştır.

2011 senesinde ilk profesyonel müzik albümünü Ali Osman Erbaşı yönetmenliğinde yayınlamıştır. Bu albüm için üç farklı klip çekmiş ve seslendirmiş olduğu Ayda Hüzün, Sen Bir Yana ve Sazımdaki Teller Ağlar isimli şarkılar ile müzik severler tarafından büyük beğeni görmüştür. Bir süre Süper Tv'de yer alan Özgür Alterle Özgürce Melodiler isimli eğlence programının sunuculuğunu yapmıştır. Aynı zamanda memleketi Van için 2 şarkı bestelemiş ve şarkılardan birisini Kürtçe – Türkçe olarak iki dilde seslendirmiştir.

ÖZGÜR ALTER ALBÜMLERİ

2015 "Repertuar"
2018 "Efkar"
2020 "Yakalım"

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses İbo Show
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