Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'a yanıtı sosyal medyayı salladı! Buket Aydın çıldırdı

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş sosyal medyada birbirine girdi. Buket Aydın ekonomiste laf ederken hiç beklemediği bir yanıt alınca çileden çıktı. Peki

Buket Aydın ile Özgür Demirtaş arasında ne oldu? İşte detayları...

Mikonos Adası'nda tatil yapan Özgür Demirtaş, katıldığı bir partiden görüntüleri Twitter hesabından paylaştı. Demirtaş'ın paylaşımını alıntılayan Buket Aydın, "Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde" notunu düştü.

"KREDİ KARTIM BANA AİT" DEYİNCE...

Aydın'ın bu sözlerinin ardından ortalık karıştı. Buket Aydın'ın yıllar önce katıldığı bir programda "Patronunun kredi kartını kullananlar" sözlerine üstü kapalı göndermede bulunan Özgür Demirtaş, "Kredi kartım bana ait" dedi.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Demirtaş, Çeşme'de olduğunu söyledi. Demirtaş, "İster Mykonos da kullanırım ister Çeşme'de… Allah'ın işine bak bugün de Çeşmedeyim…" dedi.

AYDIN'DAN DEMİRTAŞ'A SERT YANIT

Buket Aydın bu yanıttan sonra çileden çıktı ve Demirtaş'a yanıtı sert oldu. Aydın, şunları söyledi: "Şu üsluba yanıtımdır. Okan Bayülgen'in programında bahsettiğin kart veriyorlar konusu; benimle alakalı bir konu değildir. Senelerdir medya patronlarına yalakalık yapan bazı dinozor genel yayın yönetmeni ve yazar erkeklerin bu kartları kullandığından bahsetmiştim.

Konuşmamın tamamını izleyen ve biraz beyni olan herkes bunu anlar. Ayrıca Özgür Demirtaş, kendi kartın ama paraları nerelere yaltaklanarak kazanıyorsun o belirsiz. Zira bu kadar milliyetçiliğin gündem olduğu dönemde sanki Türkiye'de hiçbir şey yokmuş gibi Yunanistan seviciliği yapman neye hizmet ettiğinin bir kanıtı. Demirtaş ayrıca senin tarafında bir kadına böyle bir üslupla konuşulsa kadına şiddet diye kendini parçalayacak olan sen yine hem kaliteni hem de kapasiteni belli ettin. Yalakalarınla sanal dünyada mutluluklar."

"BİR DAHA TANIMADIĞIN İNSANLARA LAF ETME"

Demirtaş ise Buket Aydın'a şu yanıtı verdi: "Buket, Benim iki kulağımın arasında bir organ var adına beyin diyorlar. Ben onu kullanarak para kazanıyorum. Bu mesajı da sana Çeşme'den yazıyorum. Şansa bak. Sana söyleyebileyim diye bugün Çeşme'de olmam güzel tesadüf. Bir daha tanımadığın insanlara laf etme. Yanıtını alırsın."



