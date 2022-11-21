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Özgür Karataş kimdir, neden öldü? Baş Belası organizatörü Özgür Karataş hayatını kaybetti

21.11.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş Belası adlı tiyatro oyununda rol alan oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza üç kişinin ölümüyle ve sekiz kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Baş Belası organizatörü Özgür Karataş, oyuncu Tolga Güleryüz, Burak Topçu hayata gözlerini yumdu. Peki Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

Özgür Karataş kimdir, neden öldü? Baş Belası organizatörü Özgür Karataş hayatını kaybetti

Oyuncuları taşıyan araç, Merzifon ilçesinde kaza yaptı. Kaza, üç kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Hayatını kaybedenler arasında "Baş Belası" isimli tiyatronun organizatörlerinden Özgür Karataş da bulunuyor. Peki Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

ÖZGÜR KARATAŞ KİMDİR?

Özgür Karataş Samsun il kültür ve turizm müdürlüğünde de görev yapan organizatördür.

Özgür Karataş kimdir, neden öldü? Baş Belası organizatörü Özgür Karataş hayatını kaybetti

TOLGA GÜLERYÜZ HAYATINI KAYBETTİ

Zeynep Gülmez'in eşi, tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz korkunç kazada hayatını kaybetti.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumlarının iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amacıyla yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
baş belası kaza

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