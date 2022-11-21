Özgür Karataş kimdir, neden öldü? Baş Belası organizatörü Özgür Karataş hayatını kaybetti

Oyuncuları taşıyan araç, Merzifon ilçesinde kaza yaptı. Kaza, üç kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Hayatını kaybedenler arasında "Baş Belası" isimli tiyatronun organizatörlerinden Özgür Karataş da bulunuyor. Peki Özgür Karataş kimdir, kaç yaşındaydı? İşte detaylar...

ÖZGÜR KARATAŞ KİMDİR?

Özgür Karataş Samsun il kültür ve turizm müdürlüğünde de görev yapan organizatördür.

TOLGA GÜLERYÜZ HAYATINI KAYBETTİ

Zeynep Gülmez'in eşi, tiyatro oyuncusu Tolga Güleryüz korkunç kazada hayatını kaybetti.

Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'in sağlık durumlarının iyi olduğu, Sergen Deveci'nin ise kontrol amacıyla yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.



