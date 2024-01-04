Özgür Özel İran'daki terör saldırısını eleştirdi! Şahan Gökbakar sert çıktı: "Kartona yazsınlar sizinkiler..."

Gündemi yakından takip eden ve fikirlerini sosyal medya üzerinden paylaşan Şahan Gökbakar yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti. Komedyen bu sefer CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıktı.

Özgür Özel "İran’ın Kirman eyaletinde gerçekleşen terör saldırılarında yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.

Şahan Gökbakar ise Özel'e sert çıkarak "Özgür Bey ülkemizde de hukuk yok oluyor. anayasa ihlal ediliyor. Üstünüze düşeni fazlasıyla! yapar en sertinden bir 'tweet' patlatırsınız diye haber vereyim dedim. Ya da kartona yazsınlar sizinkiler 'buna izin vermeyeceğiz', 'asla müsaade etmeyeceğiz' diye video çekin! o daha isabetli olur" dedi.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN ELEŞTİRİLER

Özgür Özel daha sonra "Yargıtay'ın kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz" diyerek bir paylaşımda bulundu ama bu da komedyen için yeterli değildi.

Gökbakar bu paylaşıma da tepki göstererek "Hah geldi tweet... Teşekkürler. Tamam yeterli bir tepki bence... gayet net. Güzel... Yarın olaaaa hayrolaaa... Bu arada, Bangladeş'te falan bir durum var mı nasıl gidiyor oralar" dedi.





