Özgürcan Çevik yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Yeter Ali hangi kanalda yayınlanacak?

Şevkat Yerimdar'ın ardından İkizler Memocan dizisinde başrol oynayan Özgürcan Çevik ekrana dönüyor. Özgürcan Çevik, yeniden Hayri Aslan'ın patronu olduğu Limon Film ile el sıkıştı. Yeter Ali dizisi FOX'ta seyirciyle buluşacak.

Bülent İşbilen ile Serap Danış'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizi Ayvalık'ta çekilecek. Özgürcan Çevik'in Ali karakterine hayat vereceği dizinin çekimlerine ocak sonunda başlanması planlanıyor.

ÖZGÜRCAN ÇEVİK KİMDİR?

Özgürcan Çevik, 24 Ekim 1983 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1989 yılında başladığı Ahmet Vefik Paşa İlkokulundan 1994 yılında mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında ANKARA Çayyolundaki M.E.V. Özel Köksal Toptan Lisesinde orta kısmında okuyup mezun oldu. 1998-2001 yılları arası Ayrancı Lisesinde okudu.

2001-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Turizm-Otel İşletmeciliğinde okuyup mezun oldu. Ardından 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk Bölümünü bitirdi. Okul bitince Ankara Sanat Tiyatrosu'nda göreve başladı ve burada rol aldığı "Kod Adı: Keklik" oyunuyla X. Lions Tiyatro Ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.