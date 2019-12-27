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  4. Özgürcan Çevik yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Yeter Ali hangi kanalda yayınlanacak?

Özgürcan Çevik yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Yeter Ali hangi kanalda yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 27.12.2019 02:43 | Son Güncelleme

Şevkat Yerimdar ve İkizler Memocan dizilerinde gösterdiği performansla adından söz ettiren Özgürcan Çevik, ekranlara geri dönüyor. Çevik, FOX'ta yayınlanacak Yeter Ali dizisinde başrol oynayacak.

Özgürcan Çevik yeni dizisiyle ekranlara geri dönüyor! Yeter Ali hangi kanalda yayınlanacak?

Şevkat Yerimdar'ın ardından İkizler Memocan dizisinde başrol oynayan Özgürcan Çevik ekrana dönüyor. Özgürcan Çevik, yeniden Hayri Aslan'ın patronu olduğu Limon Film ile el sıkıştı. Yeter Ali dizisi FOX'ta seyirciyle buluşacak.

Bülent İşbilen ile Serap Danış'ın yönetmen koltuğuna oturacağı dizi Ayvalık'ta çekilecek. Özgürcan Çevik'in Ali karakterine hayat vereceği dizinin çekimlerine ocak sonunda başlanması planlanıyor.

Yeter Ali

ÖZGÜRCAN ÇEVİK KİMDİR?

Özgürcan Çevik, 24 Ekim 1983 tarihinde Ankara'da doğmuştur. 1989 yılında başladığı Ahmet Vefik Paşa İlkokulundan 1994 yılında mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında ANKARA Çayyolundaki M.E.V. Özel Köksal Toptan Lisesinde orta kısmında okuyup mezun oldu. 1998-2001 yılları arası Ayrancı Lisesinde okudu.

2001-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Turizm-Otel İşletmeciliğinde okuyup mezun oldu. Ardından 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi M.S.S.F. Tiyatro-Oyunculuk Bölümünü bitirdi. Okul bitince Ankara Sanat Tiyatrosu'nda göreve başladı ve burada rol aldığı "Kod Adı: Keklik" oyunuyla X. Lions Tiyatro Ödüllerinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

2010 yılında Kanal D'de yayınlanan, Ayşe Kulin'in aynı adlı romanından uyarlanan "Türkan" dizisinde Türkan Saylan'ın kocası doktor Orhan rolünde oynadı.

2012 yılında Bulutiyatro'nun "Tetikçi" adlı oyununda görev aldı.

2013 yılında Yücel Erten'in Aziz Nesin öykülerinden derleyip yönettiği, Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyunu "Selamün Kavlen Karakolu"nda rol aldı.

2014 yılında "Ruhumun Aynası" adlı dizide Tuba Ünsal, Filiz Ahmet, Engin Alkan, Suzan Aksoy, Murat Akkoyunlu ile birlikte oynadı.

Film ve dizileri

2014 - Ruhumun Aynası (TV Dizisi)
2013 - Şevkat Yerimdar (Sinema Filmi)
2013 - Fatih-Harbiye (Onur) (TV Dizisi)
2010 - Unutma Beni İstanbul (Alper) (Sinema Filmi)
2010 - Türkan (Orhan) (TV Dizisi)
2010 - Gökkuşağı Çocukları (Sinan) (TV Dizisi)
2008 - 2013 - Unutma Beni (Alper) (TV Dizisi)
2008 - Bizim Evin Halleri (Av. Barış) (TV Dizisi)

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Özgürcan Çevik Yeter Ali Yeter Ali dizisi

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