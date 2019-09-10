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Özgürlüğün fotoğrafını çekti, 5 bin Sterlin kazandı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 10.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Kanatlarını özgürlüğe doğru çırpan kuşlar, yılın en iyi kuş fotoğrafçıları tarafından sizlerle buluşturuldu. Hangi kuş favoriniz?

Özgürlüğün fotoğrafını çekti, 5 bin Sterlin kazandı!

“Yılın En İyi Kuş Fotoğrafçısı” yarışması dünyanın her yerinden fotoğrafçıların katıldığı, 2016 yılından bu yana düzenlenen bir yarışma. Bu sene de fotoğrafçılar çektikleri en etkileyici, en güzel, en ilginç kuş fotoğrafıyla yarışmaya katıldılar ve 2019’un kazananı belli oldu. “Yılın En İyi Kuş Fotoğrafçısı” ünvanı ve 5000 Sterlin’i kazanan: İngiliz fotoğrafçı Caron Steele. Hem Steele’in hem de diğer katılımcıların fotoğraflarını merak ediyorsanız başlayalım!

1. Caron Steele – Yılın Kuş Fotoğrafçısı

1.

Bu Dalmaçyalı Pelikan, Steele tarafından Yunanistan’daki Kerkini Gölü’nde çekildi. Steele fotoğrafı çekmek için göle gittiğinde orayı 16 yıldır ilk defa donuk gördüğünü söyledi. Tüm kuşlar uçmasına rağmen bu pelikan, alacakaranlıkta fotoğrafçıya doğru kanatlarını açarak koştu ve ortaya bu nadiren yakalanacak bir poz çıktı.

2. Yashodhan Bhatia – En İyi Portre

2.

Bhatia, çektiği bu portre ile Şeref ödülüne layık görüldü. Bhatia, havada bu şekilde uçan kuşların Sağan ya da Kırlangıç olduğunu ancak bunu anlamanın zor olduğunu söyledi. Bhatia, fotoğrafı çekebilmek için onların olduğu yerde kendine bir yer belirledi ve bunun için oldukça uğraştı. İki gün boyunca fotoğrafı çekmeyi denedi ve sonunda harika bir fotoğrafa ulaştı.

3. Csaba Tokolyi – Detaylart

3.

Fotoğrafı Gümüş ödül kazanan Tokolyi, bu kuş için oldukça aksiyonlu bir gece yaşadığını ve şafak vaktiyle beraber istediği fotoğrafı yakaladığını belirtti. Bu Küçük Ak Balıkçıl türündeki kuşu geniş açı yerine farklı bir lensle çekmeyi tercih etti.

4. Chad Larsen – Kent Kuşları

4.

Fotoğraf Saskatchewan(Kanada)’da bir Noel tatilinde çekildi. Eşiyle beraber kar baykuşlarını fotoğraflayan Larsen, bu görüntüyü görünce çok şaşırdı ve hemen fotoğrafladı. Ancak fotoğrafı çekmek onun için oldukça zordu. Her yer bembeyaz olduğu için baykuşa odaklamakta zorlandı ve onu kaçırmamak için de ayrı bir çaba gösterdi.

5. Cat Edwardes – Yaratıcı İmgeler

5

Şeref ödülüne layık görülen bu fotoğrafta küçük bir Sinek kuşu var. Edwardes, fotoğrafı çekebilmek için yüzlerce kez çekim yaptığını belirtti. Tüm çekimlerin sonunda da işte bu mükemmel kanat pozunu yakaladı.

6. Ben Andrew – En İyi Portre

6.

Fotoğrafta gördüğünüz oldukça cesur ve genç bir Yalı Çapkını kuşu. Andrew, Gümüş ödül kazandığı bu fotoğrafı çekerken oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Andrew, küçük kuşun durduğu yerin hemen altında bulunan suya dalacağını düşünüyordu fakat öyle olmadı. Fotoğrafçı kendine bir yer belirledi ve kuşun tüyleriyle aynı renkte olan bir otobüs geldiğinde hızlıca deklanşöre basarak fotoğrafı yakaladı.

7. Madeline Nolan – Yılın En Genç Kuş Fotoğrafçısı

7.

Yarışmaya katılan en genç fotoğrafçılardan olan Nolan, fotoğrafıyla Gümüş ödül kazandı. Ailesiyle Colorado Creede’ye seyahat eden Nolan, annesinin fotoğraf makinesiyle etraftaki kuşları çekmeye başladı. Bir gün gözüne bu sevimli, dişi Kızıl Sinek kuşu takıldı. Nolan, bu kuşu tam dilini çıkardığı anda fark etti ve eşsiz bir görüntü ortaya çıktı.

8. Jozsef Gergely – Kuş Hareketleri

8.

Gümüş ödül kazanan fotoğraf, Gergely tarafından Sırbistan’ın kuzeyindeki Voyvodina eyaletinde bir balık çiftliğini ziyareti sırasında çekildi. Bu Gri Balıkçıl, balık yiyebilmek için bir ağ üzerinde yürürken Gergely’nin dikkatini çekti ve bu halde fotoğraflandı.

9. Shane Kalyn – Uçan Kuşlar

9.

Şeref ödülü alan fotoğrafta gördüğünüz kuş, Kızıl Sinek kuşu. Kalyn, kuşu gördüğünde kamerayı bir yere odakladı ve anı yakalamak için bekledi. Sonunda beklediği gibi bir fotoğrafa ulaştı.

10. Pal Hermansen – Detaylar

10.

Altın ödüle layık görülen bu fotoğraf, ödülünü gerçekten hak ediyor. Bu olgun Çakır kuşu, yemek yediği yere giderken fotoğraflandı. Hermansen, tüm kuşu fotoğraflamak yerine uzun bir lens takarak tüylerine odaklanmak istediğini söyledi. Dediği gibi de oldu ve bizi bu muhteşem fotoğrafla buluşturdu.

11. Audun Lie Dahl – Yaratıcı İmgeler

11.

Fotoğraf, Bronz ödüle sahip ve Dahl tarafından Norveç’in bir adası olan Hornøya’da çekildi. Her yıl doğurmak için buraya gelen Dalıcımartı kuşları, Dahl’in hayallerindeki fotoğrafı çekebilmesi için uygun şartları oluşturdu.

12. Pedro Jarque Krebs – Yaratıcı İmgeler

12.

Fotoğraf Londra Hayvanat Bahçesi’nde pelikanların beslenme saatinde çekildi ve Şeref ödülüne sahip oldu. Krebs fotoğrafı çekerken iki hayvan bakıcısının göletlerin etrafına geçerek onları beslediğini söyledi. Bakıcının elindeki balığa doğru koşan pelikanlar bu şekilde fotoğraflandı.

13. Kathryn Cooper – Yaratıcı İmgeler

13.

Fotoğrafçı Cooper, 2018 yılı Haziran ayında Bempton Kayalıkları’nda yarım milyon deniz kuşunu görüntüledi. Kuşlar 400 metreye kadar 17 kilometrelik uçuşlar sergilediler ve Cooper da bunları fotoğraflayarak Gümüş ödül sahibi oldu.

14. Arturo De Frias – En İyi Portre

14.

Şeref ödülü sahibi bu fotoğraf bahar ayında Norveç’e bağlı bir takımadası olan Svalbard’da çekildi. “Aşırı pozlama” tekniğiyle çekilen fotoğrafta önemli olan fotoğrafta kalemle çizilmiş bir iz bırakmak.

15. Chris Gomersall – Kent Kuşları

15.

Şeref ödülüne layık görülen bu fotoğraf, İsrail’in Necev Çölü’nde çekildi. Kuşlar başka bir yere göç etmeden önce Gomersall, Sığırcıkların bu harika hareketlerini yakaladı.

16. Meera Sulaiman – Kent Kuşları

16.

Ontario Gölü’nün bu kısmı Kanada’nın en zehirli kömür deposu olarak bilinir. Ancak buna rağmen kuğular orayı kış evi olarak kullanır. Her kış yaklaşık 200 kuğu burada toplanır. Fotoğrafçı Sulaiman, bu türle ayrı olarak ilgilendiği için onların fotoğrafını çekti ve bu sayede Gümüş ödül kazandı.

17. Yashodhan Bhatia – Kent Kuşları

17.

Hindistan’ın Maharaştra şehrinde çekilen bu fotoğraf Şeref ödülüne layık görüldü. Şehirde bulunan barajın suları yükseldiği için Ala Sığırcık kuşları tünemek için bu yapıyı seçti. Bhatia, fotoğrafı yakalamak için orayı 20 günde 2 kez ziyaret etti ve fotoğrafına kavuştu.

18. Diana Andersen – Detaylar

18.

Şeref ödülüne sahip bu fotoğrafta tüylerini temizlemeye çalışan bir Pelikan var. Turistik bir gölde yüzmekte olan Pelikan, Andersen tarafından böyle fotoğraflandı. Önce tüylerini salladı ve daha sonra gagasıyla temizlemeye başladı. İşte bu esnada fotoğraf ortaya çıktı.

19. Ivan Sjogren – Kuş Hareketleri

19.

Yağmur ormanlarının derinliklerinde bir su birikintisinde banyo yapan Sinek kuşu, Sjogren tarafından fotoğraflanarak Altın ödül sahibi oldu. Fotoğraf Kosta Rika’da çekildi.

20. Martin Eschholz – Kent Kuşları

20.

Fotoğraf, Norveç yarımadası olan Varanger’de çekildi ve Bronz ödüle sahip. Balıkçı limanında fotoğraflanan bu Uzun Kuyruklu Ördek, ilk bakışta sert gözükse de Eschholz onun mükemmel olduğunu düşünüyor.

21. Ariel Fields – Yılın En Genç Kuş Fotoğrafçısı

21.

Bronz ödülü bu fotoğrafla yakalamış olan Fields, baykuşu yarım saat boyunca izlediğini ve baykuşun yerde bir şeyler izlediğini söyledi. Fields ayrıca baykuşun hava karardıkça daha gizemli gözüktüğünü ve bu yüzden onun fotoğrafını çekmeye karar verdiğini söyledi.


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