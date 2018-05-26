SPOR

Özkan Sümer: Tamer Tuna Trabzonspor'a ılımlı yaklaştı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 26.05.2018 14:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, teknik direktör konusunun gelecek hafta başından itibaren netleşeceğini söyledi. Özkan Sümer, teklif götürdükleri Tamer Tuna'nın kendilerine olumlu yaklaştığını ifade etti.

Özkan Sümer: Tamer Tuna Trabzonspor'a ılımlı yaklaştı!

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, yeni teknik direktörün Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Salı günü yapacağı basın toplantısında açıklanacağını belirtti.

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, medyada yer alan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü haberleri için, "Tamer Tuna ile net bir anlaşmaya varmadık. Biz kulüp içinden, takımda görev almış, şehri ve takımı bilen bir teknik direktörle çalışmak istiyoruz. Tamer Tuna da bu kriterlere uymakta ancak net bir anlaşma söz konusu değil. Başkan Ağaoğlu'nun Salı günü yapacağı basın toplantısında Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli olabilir" açıklamasını yaptı.

"TAMER TUNA BİZE ILIMLI YAKLAŞTI"

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer ise teknik direktör açıklamasının sürekli ertelenmesini yeni gelişmelere bağladı. Özkan Sümer, yeni teknik direktör konusunda, "Tamer Tuna ile görüştük. Bize ılımlı yaklaştı. Ancak ortada bitmiş ve net bir durum yok. Pazartesi günü yönetim kurulu ile konuyu netleştirilerek Salı günü Ahmet Ağaoğlu'nun yapacağı basın toplantısında bu ismi açıklayabiliriz" dedi.

PARTNERYıl: 1913! Dehşete düşüren o an...Yıl: 1913! Dehşete düşüren o an...
Trabzonspor'un teknik direktörlük için Fatih Tekke'yle anlaştığı iddia edildiTrabzonspor'un teknik direktörlük için Fatih Tekke'yle anlaştığı iddia edildi
Trabzonspor'da hedef Teemu Pukki!Trabzonspor'da hedef Teemu Pukki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Tamer Tuna özkan sümer hayrettin hacısalihoğlu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Son dakika! YSK, üç adayın adaylığını düşürdü

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Josef de Souza için Wolverhampton'dan 12.5 milyon euro teklif!

Josef de Souza için Wolverhampton'dan 12.5 milyon euro teklif!

Trabzonspor'un teknik direktörlük için Fatih Tekke'yle anlaştığı iddia edildi

Trabzonspor'un teknik direktörlük için Fatih Tekke'yle anlaştığı iddia edildi

Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Beşiktaş, Dorukhan Toköz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Beşiktaş'tan Enes Ünal hamlesi!

Beşiktaş'tan Enes Ünal hamlesi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otobüs şoförüne saldıran Burak Yılmaz'ın davasında takipsizlik kararı verildi!

Otobüs şoförüne saldıran Burak Yılmaz'ın davasında takipsizlik kararı verildi!

Özkan Sümer: Tamer Tuna Trabzonspor'a ılımlı yaklaştı!

Özkan Sümer: Tamer Tuna Trabzonspor'a ılımlı yaklaştı!

Trabzonspor'un teknik direktörlük için Fatih Tekke'yle anlaştığı iddia edildi

Trabzonspor'un teknik direktörlük için Fatih Tekke'yle anlaştığı iddia edildi

Trabzonspor'da hedef Teemu Pukki!

Trabzonspor'da hedef Teemu Pukki!

Ahmet Ağaoğlu: Teknik direktör adayımız belli

Ahmet Ağaoğlu: Teknik direktör adayımız belli

Tamer Tuna, Trabzonspor'un yeni hocası oluyor

Tamer Tuna, Trabzonspor'un yeni hocası oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.