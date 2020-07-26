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Özlem Yıldız'ı kızdıran soru: Değirmenin suyu nereden geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 21:50 | Son Güncelleme

Sunucu Özlem Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar üzerinden takipçileriyle etkileşime giriyor. Oğluyla birlikte çıktığı tatilden paylaşımlarda bulunan Yıldız, bir takipçisinin "Canım senin işin ne? Değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusuna yanıt verdi.

Özlem Yıldız'ı kızdıran soru: Değirmenin suyu nereden geliyor?

Son günlerde lüks tatil mekanlarından paylaşımlar yapan Özlem Yıldız'e bir takipçisi "Canım senin işin ne? Değirmenin suyu nereden geliyor? Bir iş yaptğını görmüyorum. Hep otellerde pahalı yerlerde... Ha bu arada seviyorum seni meraktan sordum" yazdı.

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Bu mesajı gören Özlem Yıldız hemen cevap verdi:
"Hemen gidereyim merakınızı. 5 yıldır devam TV programım var. Yenisi de yakın başlayacak. Düzenli olarak ödül törenleri sunumu, açılışlar, bayi toplantıları yani ekstra olarak yeterince yoğunum. Sosyal medyayı saymıyorum bile. Üstelik çoğu otellerde tanıtım amaçlı misafir ediliyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur."
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