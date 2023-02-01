Özlem Yıldız’ın başına gelenler ağızları açık bıraktı! "Minibüs çarptı, yıldırım düştü, şimdi de bu..."

Düzgün fiziği ile yaptığı sosyal medya paylaşımları çok konuşulan Özlem Yıldız, iki hafta içerisinde başına gelen talihsizlikleri sıralayan bir video yayınladı. Yıldız, geçtiğimiz günlerde minibüsün çarpması sonucu trafik kazası geçirmişti.

"KÖTÜYÜ ÇAĞIRMAK İSTEMİYORUM AMA..."

Ünlü sunucu yaptığı paylaşımda bindiği uçağa da yıldırım isabet ettiğini açıkladı. “Olmayacak ne varsa üst üste gelip beni buluyor. Kötüyü çağırmak istemiyorum ama” diyen Özlem Yıldız, bu sabah uyandığında yüzünde şişlikle karşılaştığını söyledi.

Yıldız paylaşımında “Yaklaşık iki haftadır olmayacak ne varsa beni buluyor. Gece hiçbir şey yoktu. Sabah kalktım bi anda bu şekilde uyandım. Yeni yeni buzlarla inmeye başladı suratım, zor konuşuyorum.” dedi.





