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Özlem Yıldız o yorumu görünce adeta çıldırdı: "Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin!"

16.07.2023 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Mete Vardar ile yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Özlem Yıldız, sosyal medyada oğlu Demir'e yapılan 'çirkin' yorumu üzerine sinirlendi. Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek yarışması ile bir döneme damga vuran ünlü sunucu "Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin" ifadesini kullandı. İşte Özlem Yıldız'ın gündem olan o sözleri...

Sinan Serter'den 2013'te boşanan ve uzun süredir yalnız olan Özlem Yıldız'ın Mete Vardar ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Ünlü sunucu, magazin gündemine bomba gibi düşen bu gelişme sonrası şimdi de sosyal medya hesabına gelen bir yoruma verdiği yanıt ile gündem oldu.

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'ÇİRKİN' YORUMA SERT TEPKİ

Ünlü sunucu Özlem Yıldız, oğlu Demir'e yapılan 'çirkin' yoruma tepki gösterdi.

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O SÖZLERİ GÖRÜNCE KAYITSIZ KALAMADI

Ünlü sonucu o sosyal medya kullanıcısını etiketleyip şu ifadeleri kullandı:

"Görüyorum ki annesiniz. Öncelikle bir kadın, bir anne olarak başkasının evladına çirkin demek nasıl bir üsluptur? Allah kimseye kalp çirkinliği vermesin!"

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