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Özlemi hiç bitmiyor! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'den yürekleri dağlayan sözler

26.06.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyerinin zirvesine çıktığı günleri yaşıyor. Ama yaşadığı üzücü olayların etkisi de hala her röportajında hissediliyor.

Özlemi hiç bitmiyor! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'den yürekleri dağlayan sözler

Hande Erçel, sevilen dizi "Sen Çal Kapımı" sayesinde kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı. Özellikle sosyal medyada inanılmaz bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, oyunculuğu ve fiziği nedeniyle pek çok eleştiri alıyordu. Ağır eleştiriler ve seçtiği projelerin rating kurbanı olması yüzünden kariyeri sallantıya girmiş gibi görünüyordu. Ama sevilen dizi "Sen Çal Kapımı", onu Instagram'da en çok takip edilen Türk oyuncu yapan, ününü yurt dışına taşıyan ve aşkı bulduğu bir proje oldu. Partneri Kerem Bürsin'le ilişki yaşamaya başlayan Hande Erçel, hem aşkta hem de işte kazandı. Üst üste reklam anlaşmaları imzalayan ve her ay başka bir dergiye kapak olan ünlü oyuncu, baş edemediği tek olay olan anne özlemini de her fırsatta paylaştı.

Kanserle mücadelenin yüzü oldu

Hande Erçel

Hande Erçel, annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybettikten sonra uzun süre toparlanamadı. "Sen Çal Kapımı" dizisi sayesinde tekrar zirveye çıkınca da bu şöhretini Kansersiz Yaşam Derneği'yle birlikte çalışmak ve kansere karşı farkındalık yaratmak için kullandı.

"Hayatımın mimarı"

Hande Erçel Aylin Erçel

Ünlü oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'le birlikte konuk olduğu bir dergide her fırsatta andığı ve adımlarını onu düşünerek attığı annesi için kalbe dokunan sözler söyledi: "Annem hayatımda en çok etkilendiğim, en hayran olduğum kişi. Aynı zamanda hayatımın mimarı. Attığım her adımda her zaman en çok onun fikrini merak ettim, her zaman en çok onun desteğini hissettim."

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel
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