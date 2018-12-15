TREND

Pablo Escobar, America de Cali takımının otobüsünü patlatma emri vermiş

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 15.12.2018 20:21 | Son Güncelleme

Uyuşturucu kaçakçılığı imparatoru Pablo Escobar ile ilgili futbola dair inanılmaz bir detay daha ortaya çıktı. İşte Escobar'ın America de Cali takımının otobüsünü bombalama planı ve sonrasında yaşananlar...

Pablo Escobar, America de Cali takımının otobüsünü patlatma emri vermiş

2018 Dünya Kupası'nda Peru milli takımını yöneten Arjantinli teknik direktör Ricardo Gareca ile Pablo Escobar'ın yollarının kesiştiği olaylar zinciri ortaya çıktı. Olayı ortaya çıkaran ise Peru'da yayınlanan El Popular gazetesi oldu. Gazete, Escobar'ın tetikçisi Jhon Jairo Vasquez ile röportaj yaptı.

Medellin karteli Escobar'ın rakibi Cali (Kali) karteli 1988 yılında, Escobar'ı öldürmek için bir binaya 80 kilogram patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlemişti. Pablo Escobar ve ailesi saldırıdan sağ kurtulmuştu. Cali kartelinin bombalı araba saldırısına karşılık vermek isteyen Escobar'ın hedef olarak da America de Cali takımını seçtiği öğrenildi. Peru Teknik Direktörü olan Arjantinli Ricardo Gareca o dönem America de Cali takımının formasını giyiyordu.

İddiaya göre "Popeye" lakaplı Jhon Jairo Vasquez'e Gareca'nın da içinde bulunduğu takım otobüsünü havaya uçurma görevi verildi. Haberde Escobar'ın futbola olan sevgisi sayesinde son anda bu plandan vazgeçtiği ve Gareca ile Cali'de forma giyen diğer futbolcuların bu sayede ölümden kurtulduğu belirtildi. O dönem Escobar'ın Cali'den bazı futbolcuları kaçırdığı ve Cali karteli liderlerinin iş birliğine yanaşmadığı, bunun üzerine futbolcu Pedro Sarmiento'nun ailesini öldürdüğü öğrenildi. Sarmiento hayatta kalırken daha sonra 37 kez Kolombiya milli takımının formasını giymişti.

Sarmiento günümüzde teknik direktör olarak çalışıyor. O dönemde kartellerin Kolombiya futbolunu kontrol ettiği biliniyor. Escobar, Independiente Medellin'i kontrol ederken, ortağı Gonzalo Rodriguez Gacha da Millonarios kulübünü kontrol ediyordu. (CNN Türk)


PARTNERÜnlü çift meraklı bakışları umursamadan...Ünlü çift meraklı bakışları umursamadan...
Kiracılarını tuttuğu takıma göre seçiyor!Kiracılarını tuttuğu takıma göre seçiyor!
71 yaşında futbola aşık nine71 yaşında futbola aşık nine
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pablo Escobar America de Cali

En Çok Okunan Trend Haberler

Arka Sokaklar'da 500. bölüm: İşte oyuncuların 13 yıllık değişimi!

Arka Sokaklar'da 500. bölüm: İşte oyuncuların 13 yıllık değişimi!

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuya rol arkadaşı 'üçlü ilişki' teklif etti! Rüşveti dudak uçuklattı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı! Bilet alabilmek için saatlerce beklediler

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı! Bilet alabilmek için saatlerce beklediler

Kitap çalan köpek sosyal medyada olay oldu

Kitap çalan köpek sosyal medyada olay oldu

İlginizi Çekebilir

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

Hafta sonu yapılabilecek en keyifli 5 ev aktivitesi

90+9'da attığı gol sonrası tribüne koşan Riccardo Saponara'nın taraftarlar şortunu indirdi

90+9'da attığı gol sonrası tribüne koşan Riccardo Saponara'nın taraftarlar şortunu indirdi

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Ahmet Çakar: Rizespor'un buz gibi golü verilmedi

Ahmet Çakar: Rizespor'un buz gibi golü verilmedi

VAR'sız Süper Lig Puan Durumu nasıl olurdu?

VAR'sız Süper Lig Puan Durumu nasıl olurdu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fanatik taraftar, apartmanını sarı-laciverte boyattı

Kiracılarını tuttuğu takıma göre seçiyor!

71 yaşında futbola aşık nine Hanım Ölçer

71 yaşında futbola aşık nine

Diego Maradona nişanlısı Rocio Oliva tarafından evden kovuldu

Nişanlısından Maradona'ya büyük şok!

Bullet Proof isimli at, jokeyini üstünden atmasına karşın yarışı birinci bitirdi!

Türkiye bu yarışı konuşuyor! At, jokeyini üstünden attı ve...

Futbolculara şok tehdit: Bir daha ki sefere kazma sapıyla geliriz

''Bir daha ki sefere kazma sapıyla geliriz''

Alişan'dan Fenerbahçe tepkisi: Rezilsiniz REZİL

Alişan'dan tepki: Rezilsiniz REZİL

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.