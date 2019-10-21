Pac-Man Party Royale, iOS cihazlara geldi

Oyuncular, bu yepyeni PAC-MAN deneyiminde arkadaşlarına meydan okuyabilecek, arcade retro oyun ve modern çok oyunculu oyunların anlık eğlencesini deneyimleyecek.

Dört oyuncu, hız kazanmak için topakları yiyip düşmanlarını hayaletlere dönüştüren son PAC-MAN olmak için savaşacak. Tüm zamanların en ünlü video oyunu hatası olan 256 da bunun bir parçası olarak eğlenceyi etkileyecek. Kazanan belli bir süre içinde belli olmazsa, labirent yalnızca bir PAC-MAN kalıncaya kadar çökmeye başlayacak.

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