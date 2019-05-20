Paça yahnisi tarifi

Paça yahnisi, nohutlu paça yahnisi, nohutlu yahni... İsmi farklı farklı bilinse de aslında lezzeti hep aynı. Nohutlu paça yahnisi oldukça doyurucu ve son derece sağlıklı bir yemektir. Özellikle kış aylarında tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan olur. İşte şifalı paça yahnisinin tüm detayları sizler için geliyor;

Nohutlu paça yahnisi malzemeleri

1,5 su bardağı nohut (haşlanmış)

6 adet keçi paçası

4 diş sarımsak

1/2 limonun suyu

1 adet soğan

15 gram margarin

Tuz

Terbiyesi için;

2 yumurtanın sarısı

2 yemek kaşığı un

Nohutlu paça yahnisi yapılışı

Paçaları temizleyin ve kemiklerini 2 cm kazıyıp kesin. Tütsülemeyi de atlamayın.

Temizlenen ve tütsülenen paçaları soğan ve sarımsaklarla beraber tencereye koyun.

Tencereye margarin ve limon suyunu da ilave ettikten sonra paçaların üzerini bir karış geçecek kadar su ekleyin. Paçalar yumuşayana kadar kaynatın.

Tencerede oluşan köpükleri temizlemeyi ihmal etmeyin.

Paçalar yumuşadıktan sonra üzerine haşlanmış nohutları ilave edin.

Yaklaşık 10 dakika daha kaynakttıktan sonra ocağın altını kapatın ve tencereyi kenarda bekletin.

Sıra geldi terbiyesini hazırlamaya... Yumurta sarılarını ve unu bir kapta çırpın.

Hazırladığınız terbiyeyi yahniye katın.

Servis yaparken üzerine sarımsaklı sirkeli sos hazırlayabilirsiniz.



