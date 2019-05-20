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Paça yahnisi tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.05.2019 14:32 | Son Güncelleme

Paça yahnisi, nohutlu paça yahnisi olarak da bilinen enfes bir ana yemek çeşididir. Sakatatseverlerin bu tarifi seveceğine garanti veriyoruz. İşte paça yahnisi nasıl yapılır diyenler için tarifin detayları ve püf noktaları geliyor. Şimdiden afiyetler...

Paça yahnisi tarifi

Paça yahnisi, nohutlu paça yahnisi, nohutlu yahni... İsmi farklı farklı bilinse de aslında lezzeti hep aynı. Nohutlu paça yahnisi oldukça doyurucu ve son derece sağlıklı bir yemektir. Özellikle kış aylarında tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan olur. İşte şifalı paça yahnisinin tüm detayları sizler için geliyor;

Nohutlu paça yahnisi malzemeleri

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1,5 su bardağı nohut (haşlanmış)
6 adet keçi paçası
4 diş sarımsak
1/2 limonun suyu
1 adet soğan
15 gram margarin
Tuz

Terbiyesi için;
2 yumurtanın sarısı
2 yemek kaşığı un

Nohutlu paça yahnisi yapılışı

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Paçaları temizleyin ve kemiklerini 2 cm kazıyıp kesin. Tütsülemeyi de atlamayın.
Temizlenen ve tütsülenen paçaları soğan ve sarımsaklarla beraber tencereye koyun.
Tencereye margarin ve limon suyunu da ilave ettikten sonra paçaların üzerini bir karış geçecek kadar su ekleyin. Paçalar yumuşayana kadar kaynatın.
Tencerede oluşan köpükleri temizlemeyi ihmal etmeyin.
Paçalar yumuşadıktan sonra üzerine haşlanmış nohutları ilave edin.
Yaklaşık 10 dakika daha kaynakttıktan sonra ocağın altını kapatın ve tencereyi kenarda bekletin.
Sıra geldi terbiyesini hazırlamaya... Yumurta sarılarını ve unu bir kapta çırpın.
Hazırladığınız terbiyeyi yahniye katın.
Servis yaparken üzerine sarımsaklı sirkeli sos hazırlayabilirsiniz.


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