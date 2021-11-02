Paçanga böreği nasıl yapılır? Paçanga böreği malzemeleri neler?

Ülkemizde afiyetle tüketilen böreklerden biri olan paçanga böreği kızartılarak yapılabildiği gibi fırında da hazırlanabilir. Paçanga böreğini galeta ununa bulayarak fırına verebilirsiniz. Paçanga böreğinin iç malzemesi kaşar peyniri, domates, pastırma, maydanoz ve biberden oluşuyor. İşte paçanga böreği tarifi ve malzemeleri...

PAÇANGA BÖREĞİ MALZEMELERİ

1 adet hazır yufka

1 adet yeşilbiber

1 adet domates

150 g rendelenmiş kaşar peyniri

150 g doğranmış pastırma

1 adet kırmızı kapya biber

Kızartmak için;

Yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

İşe paçanga böreğinin iç harcını hazırlamakla başlayın. Biberleri küçük küçük doğrayın ve az sıvı yağda soteleyip derin bir kap içerisine alın. Biberler soğuyunca kabuğu soyulmuş ve kare kare doğranmış domatesleri, pastırmaları ve kaşar peyniri ilave edip karıştırın.

Yufka ile börekleri sarın. Yufkayı büyüklüğüne göre 6 veya 8 üçgen parçaya bölün. Her parçaya iç harcından bolca yerleştirin ve sigara böreği sarar gibi sarın. Ancak böreklerin iri olmasına özen gösterin. Paçanga börekleri hazırlandığında kızartmaya başlayın. Bol yağ ile kızartın. Sıcak servis edin. Afiyet olsun...



