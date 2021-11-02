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Paçanga böreği nasıl yapılır? Paçanga böreği malzemeleri neler?

02.11.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilen bir meze türü olan paçanga böreğini evde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Paçanga böreği pastırma ile hazırlanabildiği gibi sucuk ile de hazırlanabilir. Paçanga böreğini sıcak servis etmeniz önerilir. Böreği, yanında garnitür ile servis edebilirsiniz. İşte paçanga böreği tarifi ve malzemeleri...

Paçanga böreği nasıl yapılır? Paçanga böreği malzemeleri neler?

Ülkemizde afiyetle tüketilen böreklerden biri olan paçanga böreği kızartılarak yapılabildiği gibi fırında da hazırlanabilir. Paçanga böreğini galeta ununa bulayarak fırına verebilirsiniz. Paçanga böreğinin iç malzemesi kaşar peyniri, domates, pastırma, maydanoz ve biberden oluşuyor. İşte paçanga böreği tarifi ve malzemeleri...

PAÇANGA BÖREĞİ MALZEMELERİ

  • 1 adet hazır yufka
  • 1 adet yeşilbiber
  • 1 adet domates
  • 150 g rendelenmiş kaşar peyniri
  • 150 g doğranmış pastırma
  • 1 adet kırmızı kapya biber

Kızartmak için;

  • Yaklaşık yarım çay bardağı sıvı yağ

Paçanga böreği nasıl yapılır? Paçanga böreği malzemeleri neler?

PAÇANGA BÖREĞİ TARİFİ

İşe paçanga böreğinin iç harcını hazırlamakla başlayın. Biberleri küçük küçük doğrayın ve az sıvı yağda soteleyip derin bir kap içerisine alın. Biberler soğuyunca kabuğu soyulmuş ve kare kare doğranmış domatesleri, pastırmaları ve kaşar peyniri ilave edip karıştırın.

Yufka ile börekleri sarın. Yufkayı büyüklüğüne göre 6 veya 8 üçgen parçaya bölün. Her parçaya iç harcından bolca yerleştirin ve sigara böreği sarar gibi sarın. Ancak böreklerin iri olmasına özen gösterin. Paçanga börekleri hazırlandığında kızartmaya başlayın. Bol yağ ile kızartın. Sıcak servis edin. Afiyet olsun...


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