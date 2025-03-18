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  4. Padişah torununun villasında soygun! Milyonlarca liralık ziynet eşyası, pahalı ayakkabılar, lüks çantalar...

Padişah torununun villasında soygun! Milyonlarca liralık ziynet eşyası, pahalı ayakkabılar, lüks çantalar...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.03.2025 11:10
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Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından Mesude Evliyazade, Sarıyer'deki lüks evinden aralarında Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevherlerin çalınmasının ardından evdeki hizmetçi çıktı. Hizmetçi T.Ç. ile evden çalınan çanta, elbise gibi eşyaları sosyal medya hesaplarından satan kızı S.N.Ş. gözaltına alındı. Hizmetçi T.Ç.'nin aralıklarla eşyaları ve mücevherleri çaldığı anlar güvenlik kameraları kaydına yansıdı.

Padişah torununun villasında soygun! Milyonlarca liralık ziynet eşyası, pahalı ayakkabılar, lüks çantalar...

Sarıyer, Poligon Mahallesi, Sarıyer caddesi üzerinde bulunan lüks sitede 15 Mart 2025 tarihinde polise başvuran Mesuda Evliyazade, evinden hırsızlık olduğunu söyleyerek polisten yardım istedi. Mesuda Evliyazade ifadesinde evinden toplamda 11 milyon 650 bin liralık mücevherin çalındığını söyledi.

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ARALARINDA MİRAS KALAN PIRLANTA İŞLEMELİ ALTIN BİLEZİKTE VAR

Mağdur kadın çalınanlar arasında Ulviye Sultan'dan kalan pırlanta işlemeli altın bileziğin tek başına fiyatının 6 milyon lira olduğunu belirtti. Mesude Ulviyezade olayın 4 Şubat 2025 tarihinde yatılı olarak işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştirildiği ihbarında bulundu.

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POŞETE KOYUP ÇALMIŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, polis evdeki güvenlik kameralarını incelediğinde hizmetçi T.Ç.'nin her hafta izne çıkarken, evden topladıklarını poşetlere koyarak evden ayrıldığını belirledi.

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SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇALMAYA ÇALIŞMIŞ

Bu gelişme üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri T.Ç.'yi Esenyurt'ta gözaltına aldı. T.Ç.'nin evinde yapılan aramada evden çalınan 79 parça, çanta, elbise gibi eşyalar ele geçirildi. T.Ç.'nin bu eşyaları sosyal medya hesaplarından satmaya çalıştığı tespit edilen kızı S.N.Ş. de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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Hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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