Padma Lakshmi'den çıplak paylaşım

48 yaşına rağmen genç modelleri kıskandıracak bir vücuda sahip olan güzel sunucu Padma Lakshmi, son Instagram paylaşımıyla şaşırttı.

Ünlü yazar Salman Rushdie'nin eski eşi Padma Lakshmi, sosyal medyayı salladı.

Oyuncu, sunucu aynı zamanda da yazar olan Lakshmi çıplak fotoğrafını yayınladı. Aynalı selfie modasına uyan Lakshmi, "En iyisini yapıyorum" notuyla paylaştığı bu fotoğrafla herkese meydan okudu.

Lakshmi'nin bu pozu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

