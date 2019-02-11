Padma Lakshmi’den pizzalı paylaşım

10 parmağında 10 marifet olan Padma Lakshmi, şu sıralar ekranlarda yer alan 'Top Chef' adlı programla adından söz ettiriyor. Bir çocuk annesi Lakshmi, banyosundan paylaştığı pizzalı üstsüz fotoğrafıyla hayranlarını bir hayli şaşırttı. 48 yaşındaki ünlü isim paylaşımında 'Uluslararası Pizza Günü Kutlu Olsun' notunu yazdı.
Bir zamanlar yazar Salman Rushdie ile evli olan Padma Lakshmi, geçtiğimiz haftalarda Miami sahillerinde giydiği iddialı kırmızı bikinisyle gündem olmuştu.
Hint asıllı ABD'li model, "Formumu korumak için diğer kadınlardan çok daha fazla egzersiz yapmak zorundayım. Çünkü hepsinden çok yiyorum" demişti. Yıllara meydan okuyan Padma Lakshmi, haftada 3 kez pilates yaptığını, 2'şer kez de boks ve ağırlık egzersizleri yaptığını anlatmıştı.
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