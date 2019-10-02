Mynet Trend

Pages, Keynote ve Numbers güncellendi

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 02.10.2019 09:44 | Son Güncelleme

Apple, macOS Catalina öncesi iWork uygulamaları olan Pages, Keynote ve Numbers’ı yeni işletim sistemine optimize etmek için güncelledi.

Pages, Keynote ve Numbers güncellendi

Güncelleme ile uygulamalara yeni özellikler de ekleyen Apple, Microsoft’un Office uygulamalarına taş çıkarmaya başladı diyebiliriz.

Apple, macOS‘in yanında Pages, Keynote ve Numbers’ın iOS platformlarındaki uygulamalarını da güncelledi. Bu güncelleme ile Pages, Keynote ve Numbers uygulamaları iOS 13 ile uyumlu hale geldi.

Pages

Temel şablonlardan yaratılan tüm yeni belgelerde kullanılan saptanmış fontu ve puntoyu ayarlayın.
Görsel kaliteyi koruyarak dosya büyüklüğünü azaltmayı sağlayan HEVC biçimli filmleri belgelere kolayca ekleyin.
Yeni menü komutunu kullanarak belgenizde belirli bir sayfaya gidin.
Seslere, videolara ve çizimlere erişilebilirlik açıklamaları ekleyin.
Dışa aktarılan PDF’lerde geliştirilmiş erişilebilirlik.

Keynote

Görsel kaliteyi koruyarak dosya büyüklüğünü azaltmayı sağlayan HEVC biçimli filmleri sunulara kolayca ekleyin.
Yeni menü komutunu kullanarak sununuzda belirli bir slayta gidin.
Seslere, videolara ve çizimlere erişilebilirlik açıklamaları ekleyin.
Dışa aktarılan PDF’lerde geliştirilmiş erişilebilirlik.

Numbers

Büyük tablolarla çalışma performansı artırılmıştır.
Görsel kaliteyi koruyarak dosya büyüklüğünü azaltmayı sağlayan HEVC biçimli filmleri hesap tablolarına kolayca ekleyin.
Seslere, videolara ve çizimlere erişilebilirlik açıklamaları ekleyin.
Dışa aktarılan PDF’lerde geliştirilmiş erişilebilirlik.

Bu nasıl vicdansızlık!Bu nasıl vicdansızlık!
Call of Duty Mobile Android ve iOS için çıktı!Call of Duty Mobile Android ve iOS için çıktı!
Huawei’den kablosuz internete 'Hava Fiberi' çözümüHuawei’den kablosuz internete 'Hava Fiberi' çözümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pages keynote numbers Apple iOS

En Çok Okunan Trend Haberler

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Poşete sarılıp gömülen bir bebek, 14 yaşında bir anne!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Prens Harry sonunda isyan etti!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Tarık Ünlüoğlu'na, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularından duygusal veda!

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

Resmen vahşet! Eğlence için yaptıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Twitter'a ne oldu? Twitter çöktü mü? Erişim sorunuyla ilgili açıklama geldi

Twitter'a ne oldu? İlk açıklama geldi

The Last of Us 2 daha derin bir hikaye kurgusu ile gelecek

The Last of Us 2 için yeni haber!

Yeni Motorola Razr özellikleri nasıl olacak?

Yeni Motorola Razr nasıl olacak?

The Witcher için bir de animasyon dizisi yapılacak

The Witcher animasyon dizisi yapılacak!

Ghost Recon Breakpoint için özel güncelleme geldi

Ghost Recon Breakpoint için güncelleme!

Pixel telefonlarda müthiş yenilik

Pixel telefonlarda müthiş yenilik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.