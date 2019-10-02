Pages, Keynote ve Numbers güncellendi

Güncelleme ile uygulamalara yeni özellikler de ekleyen Apple, Microsoft’un Office uygulamalarına taş çıkarmaya başladı diyebiliriz.

Apple, macOS‘in yanında Pages, Keynote ve Numbers’ın iOS platformlarındaki uygulamalarını da güncelledi. Bu güncelleme ile Pages, Keynote ve Numbers uygulamaları iOS 13 ile uyumlu hale geldi.

Pages

Temel şablonlardan yaratılan tüm yeni belgelerde kullanılan saptanmış fontu ve puntoyu ayarlayın.

Görsel kaliteyi koruyarak dosya büyüklüğünü azaltmayı sağlayan HEVC biçimli filmleri belgelere kolayca ekleyin.

Yeni menü komutunu kullanarak belgenizde belirli bir sayfaya gidin.

Seslere, videolara ve çizimlere erişilebilirlik açıklamaları ekleyin.

Dışa aktarılan PDF’lerde geliştirilmiş erişilebilirlik.

Keynote

Görsel kaliteyi koruyarak dosya büyüklüğünü azaltmayı sağlayan HEVC biçimli filmleri sunulara kolayca ekleyin.

Yeni menü komutunu kullanarak sununuzda belirli bir slayta gidin.

Seslere, videolara ve çizimlere erişilebilirlik açıklamaları ekleyin.

Dışa aktarılan PDF’lerde geliştirilmiş erişilebilirlik.

Numbers

Büyük tablolarla çalışma performansı artırılmıştır.

Görsel kaliteyi koruyarak dosya büyüklüğünü azaltmayı sağlayan HEVC biçimli filmleri hesap tablolarına kolayca ekleyin.

Seslere, videolara ve çizimlere erişilebilirlik açıklamaları ekleyin.

Dışa aktarılan PDF’lerde geliştirilmiş erişilebilirlik.



