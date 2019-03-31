Pages, Numbers ve Keynote’a gelen yenilikler

Apple, Microsoft’un Office uygulamalarına rakip olarak geliştirdiği Pages, Keynote ve Numbers uygulamalarına güncellemeler ile yenilikler eklemeye devam ediyor. Hem iOS hem de macOS platformlarında yer alan bu uygulamalar, iCloud sayesinde senkronize bir şekilde çalışması ile MS Office’e taş çıkarıyor.
Ücretsiz olarak sunulması ile MS Office’in yoluna taş koyan Pages, Keynote ve Numbers uygulamaları bugün bir güncelleme daha aldı. macOS için yayınlanan bu güncelleme ile uygulamalara yepyeni özellikler ekleniyor. Ayrıca uygulamalarda yaşanan performans sorunları da güncelleme ile gideriliyor.
Pages
• Belgenizde veya kitabınızda kolayca dolaşmak için yeni içindekiler görüntüsünü kullanın.
• iCloud’u kullanarak aygıtlarınızın tümünde özel şekilleri ve şablonları otomatik olarak eşzamanlayın.
• Düzen ile ilgili yardımcı olması için ana sayfalarda hizalama kılavuzları ekleyin.
• Belgelerde ortak çalışırken performansta iyileşme.
• Ortak çalışırken içindekiler ekleyin ve gruplanmış nesneleri düzenleyin.
Numbers
• Akıllı Kategoriler’de performans ve kullanım iyileştirmeleri.
• iCloud’u kullanarak aygıtlarınızın tümünde otomatik olarak eşzamanlanan özel şekilleri ve şablonları kaydedin.
• Hesap tablolarında ortak çalışırken performansta iyileşme.
• Ortak çalışırken gruplanan nesneleri düzenleyin.
• Excel ve virgülle ayrılmış değer dosyası içe aktarmada geliştirmeler.
• Çince, Japonca ve Korece dillerinde şekillerde ve metin kutularında düşey metin desteği.
Keynote
• Bir veya daha fazla slaytı dışa aktarmak için hareketli GIF yaratın ve paylaşın.
• iCloud’u kullanarak aygıtlarınızın tümünde özel şekilleri ve temaları otomatik olarak eşzamanlayın.
• Özel, daha geniş en boy oranı olan slaytlar artık slayt gezgininde, ışıklı masada ve sunan kişinin ekranında daha iyi görüntülenir.
• Sunularda ortak çalışırken performansta iyileşme.
• Ortak çalışırken gruplanan nesneleri düzenleyin.
• Çince, Japonca ve Korece dillerinde şekillerde ve metin kutularında düşey metin desteği.
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