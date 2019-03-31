Pages, Numbers ve Keynote’a gelen yenilikler

Apple, Microsoft’un Office uygulamalarına rakip olarak geliştirdiği Pages, Keynote ve Numbers uygulamalarına güncellemeler ile yenilikler eklemeye devam ediyor. Hem iOS hem de macOS platformlarında yer alan bu uygulamalar, iCloud sayesinde senkronize bir şekilde çalışması ile MS Office’e taş çıkarıyor.

Ücretsiz olarak sunulması ile MS Office’in yoluna taş koyan Pages, Keynote ve Numbers uygulamaları bugün bir güncelleme daha aldı. macOS için yayınlanan bu güncelleme ile uygulamalara yepyeni özellikler ekleniyor. Ayrıca uygulamalarda yaşanan performans sorunları da güncelleme ile gideriliyor.

Pages



• Belgenizde veya kitabınızda kolayca dolaşmak için yeni içindekiler görüntüsünü kullanın.

• iCloud’u kullanarak aygıtlarınızın tümünde özel şekilleri ve şablonları otomatik olarak eşzamanlayın.

• Düzen ile ilgili yardımcı olması için ana sayfalarda hizalama kılavuzları ekleyin.

• Belgelerde ortak çalışırken performansta iyileşme.

• Ortak çalışırken içindekiler ekleyin ve gruplanmış nesneleri düzenleyin.