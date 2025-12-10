'Paha biçilemez' Tokat'ta kayboldu, 23 yıl sonra bulundu!

Niksar ilçesinde kültürel miras açısından önem taşıyan, Danişmendliler Beyliği dönemine ait ve uzun yıllardır kayıp olduğu öne sürülen Cin Camii’nin kitabesi, yürütülen operasyonla bulunup devlet korumasına alındı.

23 YIL SONRA BULUNDU

13 Mart 2002'de caminin çalınan kitabesinin, Tokat Valiliği koordinasyonunda, Niksar Kaymakamlığı iş birliği ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü operasyonla yeri tespit edildi. Eser kurtarılıp devlet korumasına alındı. Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

'PAHA BİÇİLEMEZ' OLARAK NİTELENDİRİLİYOR

Kitabenin Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu'ya gelen Türklerden kalma, paha biçilmez bir tarihi eser olarak nitelendiriliyor. Kitabenin özellikle Danişmendli hükümdarlarından Gümüştekin isminin geçtiği ilk ve tek yazılı kaynak olması nedeniyle tarihçiler için kilit bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA