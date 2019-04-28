Paha biçilemiyor! Zümrüt işlemeli altından...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde avukatlık yapan 2 çocuk babası Necdet Dilek’in (57),Taşınır Kültür ve Tabiat Varlığı Koleksiyonu Eser Envanter Defteri’ne kayıtlı eserlerinin arasında dünyanın bilinen en eski kılıçlarından birisi ile Büyük İskender motifli yüzüğü dikkat çekiyor. Erbaa’nın Demirtaş Köyü'nde bulunan yüzüğü tecil ettirerek envantere girdiren Dilek, özel kutularında bankada kasada muhafaza ettiği koleksiyonun nadide eserlerine gözü gibi bakıyor.

O SORU HALA YANIT BULMADI



Altın yüzüğün taşının ördekbaşı tonunda zümrüt olması ve içinde Büyük İskender’in portresinin yer alması dikkat çekiyor. Gün ışığında yüzükteki Büyük İskender portesi ortaya çıkarken, Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen yüzüğe motifin nasıl işlenmiş olabileceği sorusunun cevabı henüz bulunabilmiş değil.

TUNÇ ÇAĞINA AİT ARSENLİ KILIÇ



Tokat müzesine bağlı koleksiyoner olan Necdet Dilek, 302 adet kayıtlı tescilli eseri olduğunu söyledi. Koleksiyonu içerisinde iki parçanın öne çıktığını ifade eden Dilek, “Bunlardan bir tanesi Büyük İskender’in portresinin negatif olarak zümrüt taşa işlendiği Helenistik dönem altın yüzük ile dünyanın en eski kılıcı olarak kabul gören bilimsel dergide yayınlanmış olan ilk tunç çağı arsenli bakır kılıç. Yüzüğü satın alma yoluyla elime geçti. Erbaa’da çıkmış bir eser.