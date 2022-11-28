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Uçurum eş anlamlısı nedir? Uçurumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelime dağarcığı bakımından oldukça zengin olan dilimizde pek çok anlamdaş kelime bulunmaktadır. Eş anlamlı yani bir diğer adıyla anlamdaş kelimeler, aynı anlamı taşıyan, birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam farklılığı yaratmayan sözcüklerdir. Eş anlamlısı olan kelimelerden biri de uçurumdur. Uçurum kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Uçurum eş anlamlısı nedir? Uçurumun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya karada bulunan dik yerler için kullanılan uçurum sözcüğünün gerçek anlamının yanında mecaz anlamları da vardır. Büyük felaketler, kötü sonuçlar, büyük fark ve ayrılıklar için bu kelimeye sıklıkla başvurulur. Uçurum kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları ise şu şekildedir:

  • (isim) Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya karada dik yer, yar
  • (isim, mecaz) Felaketli sonuç
  • (isim, mecaz) Büyük fark, ayrılık

Uçurum sözcüğünün farklı anlamlarının olmasının yanı sıra bu anlamları karşılayan eş anlamlıları da vardır.

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Uçurum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Aynı anlamı taşıyan ve birbirinin yerine geçebilen kelimelere eş anlamlı ya da anlamdaş kelimeler denir. Dilimizde bulunan eş anlamlı kelime sayısı, farklı kültürlerle ve dillerle yaşadığımız etkileşimler sonucu oldukça fazladır. Uçurum eş anlamlısı olan sözcüklerden biridir. Uçurum kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

  • Kaş
  • Yar
  • Yalpak

Uçurum kelimesinin eş anlamı olan ‘‘kaş’’ kelimesi, Eski Türkçeden beri kullanılmaktadır. Gözlerin üzerindeki çizgi şeklindeki kıllar, eyerin ön ve arkasındaki çıkıntılı kısım, bağ ve bahçelerdeki sınır, ocağın ya da şöminenin üzerindeki çıkıntı gibi anlamlara sahip olan kaş, aynı zamanda sarp kayalık ve uçurum anlamlarını da karşılamaktadır. Uçurumun eş anlamlısı olan ‘‘yar’’ Türkçede hem de Farsçada yer alan bir sözcüktür. Türkçede uçurum anlamına gelirken, Farsçada sevgili, dost ya da yardımcı için kullanılır. Bir diğer uçurum eş anlamlısı olan "yalpak" kelimesi de yine Türkçe kökenlidir ve genellikle halk ağızlarında kullanılan bir kelimedir.

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Uçurumun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlamı bozmazlar. Uçurumun eş anlamlılarıyla kurulmuş cümlelere örnekler:

  • Taşınma sırasında gittikleri yol yalpak kenarında olduğu için çok tedirginlerdi.
  • Erzurum’un en yüksek kaşlarından birinde keçilerini otlatıyordu.
  • Derin yarlara ve meşakkatli yollara aldırmadan yolculuğunu tamamlamaya kararlıydı.
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