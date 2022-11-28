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Şans eş anlamlısı nedir? Şansın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

27.11.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih boyunca coğrafi olarak yakın olan kültürlerden etkilenmiştir. Ancak bunun yanı sıra Fransızca, İngilizce ve İtalyanca gibi coğrafi olarak yakın olmayan dillerden etkilenmiştir. Bunun en önemli sebebi özellikle Tanzimat Dönemi'nde şair ve yazarların bu ülkelere giderek etkilenmesi ve bu etkilerini dile ve edebiyata yansıtmasıdır. Şans kelimesi de bu dönemde ve bu yolla dilimize geçen bir kelimedir. Fransızca kökenli olan şans kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Şans eş anlamlısı nedir? Şansın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şans sözcüğü Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Fransızcada “rastlantı, talih” anlamına gelen "chance" kelimesinden alıntıdır. Şans kelimesinin yazılı örneğinin ilk olarak 1865 yılında Recaizade Ekrem'in kaleme aldığı Araba Sevdası adlı eserinde görüldüğü düşünülmektedir. Şans eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre şans sözcüğünün anlam karşılıkları aşağıdadır:

  • Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek:
  • Bir olayın olabilirliği.
  • Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum.

Şans kelimesini içerisinde bulunduran cümlelere örnek vermek gerekirse:

  • Ne kadar şanslı bir insan olduğunu sonunda kabul etmişti.
  • Keşke ben de şanslı bir insan olsaydım.
  • Şans konusunda oldukça başarısızdı.
  • Sürekli mutlu olduğundan şansı da yüzüne gülüyordu.
  • Genç kadının hayatta istediği şeyler şans ve mutluluktu.
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Şans kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şans kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime bulunur. Şansın eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

  • Baht
  • Felek
  • Kısmet
  • Talih
  • Uğur
  • Yıldız
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Şansın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şans kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle kurulan cümleler şu şekilde örneklendirilebilir:

  • Mutlu olma bahtına sonunda ulaşabildi, onunla gurur duyuyorum.
  • Oldukça yıldızı açık bir insan olduğundan kolay kolay yalpalamazdı.
  • Senin de kısmetin böyle bir ortamda bulunmanmış.
  • Yapabileceği seçimler arasında en mantıklısını seçip yola devam etmesi onun uğruymuş
  • Sen benim en büyük uğurumsun.
  • Talih başına konduğunda henüz genç yaşlarındaymış.
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