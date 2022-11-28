Şans eş anlamlısı nedir? Şansın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Şans sözcüğü Fransızcadan dilimize geçmiş bir kelimedir. Fransızcada “rastlantı, talih” anlamına gelen "chance" kelimesinden alıntıdır. Şans kelimesinin yazılı örneğinin ilk olarak 1865 yılında Recaizade Ekrem'in kaleme aldığı Araba Sevdası adlı eserinde görüldüğü düşünülmektedir. Şans eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre şans sözcüğünün anlam karşılıkları aşağıdadır:

Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek:

Bir olayın olabilirliği.

Bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum.

Şans kelimesini içerisinde bulunduran cümlelere örnek vermek gerekirse:

Ne kadar şanslı bir insan olduğunu sonunda kabul etmişti.

Keşke ben de şanslı bir insan olsaydım.

Şans konusunda oldukça başarısızdı.

Sürekli mutlu olduğundan şansı da yüzüne gülüyordu.

Genç kadının hayatta istediği şeyler şans ve mutluluktu.

Şans kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Şans kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime bulunur. Şansın eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

Baht

Felek

Kısmet

Talih

Uğur

Yıldız

Şansın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Şans kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle kurulan cümleler şu şekilde örneklendirilebilir: