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Tamirat eş anlamlısı nedir? Tamirat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

25.11.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime hazinesi olarak oldukça zengin bir dil olarak bilinir. Birçok kelime ile aynı anlama gelen yazılış ve okunuş bakımından farklı anlam bakımından aynı olan kelimeler bulunur. Bu sözcüklere anlamdaş sözcükler denir ve anlamdaş sözcükler cümle içerisinde birbiri yerine kullanılabilir. Anlatılmak isteneni farklı sözcüklerle ifade etmemizi sağlayan eş anlamlı kelimeler kelime hazinemizi geliştirebilmek için oldukça etkilidir. Peki, tamirat kelimesinin eş anlamı nedir?

Tamirat eş anlamlısı nedir? Tamirat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tamirat kelimesi de eş anlamlısı bulunan ve günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Tamirat kelimesi onarım anlamına gelir. Tamir kelimesinin çoğulu olan tamirat kelimesi Arapçada "tamirler" anlamında kullanılan "taʿmīrāt" kelimesinden alıntıdır. Tamirat kelimesi konuşma dilinde oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir. Genellikle tadilat kelimesi ile birlikte kullanılır. Bir şeyi onarmak, bozulan bir nesne veya mekanı düzeltmek anlamlarına gelen tamirat kelimesi mecaz olarak anlamda da kullanılan bir kelimedir.

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Tamirat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı sözcükler kullanılarak aynı manaya gelen cümleleri farklı şekillerde kurabiliriz. Böylelikle kelime tekrarına düşmeden daha akıcı ve etkili bir konuşma yapılabilir. Tamiratın eş anlamlısı olan kelim, tamirat kelimesinin anlamını karşılayarak cümle içerisinde aynı anlamda kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbiri yerine kullanıldığında anlam olarak bir değişiklik ya da anlamda bozukluk yaşanmaz. Tamirat kelimesinin eş anlamı olan sözcük "onarım" kelimesidir.

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Tamiratın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Örnek cümleler kelime manasını öğrenebilmek ve eş anlamlı kelimelerin kullanımını pekiştirebilmek için etkin bir yöntemdir. Örnek cümleler ile aynı anlama gelen kelimelerin doğru bir şekilde birbiri yerine kullanımını öğrenebiliriz. Eş anlamlı kelimeleri kullanarak birbirinden yazılış ve okunuş bakımından farklı ancak anlamca aynı olan birçok farklı cümle kurulumu gerçekleştirilebilir. Tamirat eş anlamlısı olan onarım kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Evdeki tüm onarım işlerinden sorumlu olan babam musluk tamirinde epeyce zorlandı.
  • Mahallemizde bulunan eski yapıların onarım işleri büyük bir titizlikle yapılıyordu.
  • Ev sahibi yeni masrafları önleyebilmek için onarım işlerini işinin ehli ustalara yaptırdı.
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