Paket lastiğinin daha önce bilmediğiniz 10 kullanım alanı

Evde sıkça rastlanan birçok gündelik nesneden farklı olarak, paket lastik bant, elbise askısı veya ataç gibi, belirli bir kullanıma sahip değildir. 1845'teki patentinin alınmasından bu yana, lastik bant "bir şeyleri bağlama, tutma ya da sıkıştırma" konusunda zor problemleri ortadan kaldırıyor. Ancak kimse şimdi öğreneceğiniz şeyler için kullanıldığını bilmiyor. Bu 10 kullanışlı alan, bu küçük lastiklere bakış açınızı değiştirecek! TELEFONDAN SIK SIK NAVİGASYONU AÇIYORSANIZ... Arabanıza pahalı navigasyon gereçlerinden almak yerine kendi telefonunuzu haritaya çevirebilirsiniz. Telefonunuzdan navigasyon açtığınız zaman, özellikle uzun yolculuklar için geçerli, paket lastiği yardımıyla telefonunuzu dikiz aynasına bağlayın. Böylece yolda giderken dikkatiniz dağılmayacak. O SON DÜĞME BİR TÜRLÜ KAPANMIYORSA... Her ne kadar dikkat etseniz de bazı günler yeme konusunda ipin ucu biraz kaçabilir. Ama asıl sıkıntı ertesi gün başlıyor. Her gün girdiğiniz o pantolonun son düğmesi kapanmıyorsa bu hile hayatınızı kurtarabilir. Pantolonunuz açıldığında, lastik bandı düğme deliğinden geçirin ve diğer ucu düğmeye bağlamadan önce bir düğüm ile sabitleyin. İşte bu kadar! Bunlar da ilginizi çekebilir Yetişkin film yıldızıydı! Yeni mesleği olay oldu! Ünlü müzisyen Yavaş: Yapay zeka enstrümanlara karşıyım! Plastik şişelerden ev inşa etti! Görenler inanamıyor

SIKIŞAN OJE KAPAKLARI BELA OLDUYSA... Tam bakımınızın sonuna geldiniz ve oje kapağı o kadar sıkışmış ki açılmamak için adeta inat ediyor. Bu gibi sorundan kurtulmak için çözüm basit: Kapağın etrafına bir lastik bant sarın! Daha kolay açılacağını göreceksiniz. İpucu: Bu numara her türlü kavanoz ve şişelerde de işe yarıyor. SALLAMA ÇAYIN DÜŞMESİNİ ENGELLİYOR Sallama çay sıcak suyu yediği an su üstüne çıkıyor. Böyle durumlarda işe yaradığı düşünülse de sallama çayın ipi hep suyun içine giriyor. Bunu önleminin yolu ise basit: Lastik bandı kupanızın etrafına sarın ve sıcak su eklemeden önce çay poşetini sabitleyin. OTOMATİK KİTLENEN KAPI KOLLARI İÇİN... Kolay kitlenen kapı kolları gerçekten hayat kurtarıyor. Ama bazen özellikle taşınma esnasında bu tip kapılar kendiliğinden kilitlendiği için can sıkabilir, size vakit kaybı yaşatabilir. Bunun için; İç kapı topuzunun etrafına lastik bir bant geçirin, bantı ön yüz plakası ve mandal boyunca alay çekin ve ardından dış kapı topuzunun etrafındaki bağlanmamış ucu bağlayın. BULAŞIK MAKİNESİNDE DE YARDIMCI... Şarap bardaklarını bulaşık makinesinde yıkamaya kıyamadığınızı biliyoruz. Genelde ince camdan yapılan ve oldukça hasas olan bu bardakları bulaşık makinesine koyarken esktra tedirgin oluyorsunuzdur çünkü bir türlü tam oturmuyor, hep sağa sola kayıyor. Bunun önüne geçmek için ise şimdi öğreneceğiniz ipucu çok önemli: