Paketli tavukta tehlike sinyali! Uzmanlar uzak durmanız gereken işaretleri sıraladı

Yanlış saklanan veya bozulmaya başlayan bir tavuk ürünü, sağlık açısından ciddi riskler oluşturabiliyor. Bu nedenle alışveriş sırasında yalnızca son kullanma tarihine bakmak yeterli olmuyor. Ambalajdan renk değişimine kadar birçok ayrıntının dikkatlice incelenmesi gerekiyor.

İLK OLARAK AMBALAJI KONTROL EDİN

Uzmanlara göre sağlam bir ambalaj, güvenli alışverişin ilk şartlarından biri. Paket üzerinde yırtık, delik, gevşeme veya açılma belirtileri bulunuyorsa ürünün hava ile temas etmiş olma ihtimali artıyor. Bu durum ise bakteri oluşumu açısından risk yaratabiliyor.

Özellikle şişmiş paketlerden kesinlikle uzak durulması öneriliyor. Çünkü bu durum, ürün içerisinde gaz oluşmaya başladığının ve bozulmanın habercisi olabiliyor.

TAVUĞUN RENGİ ÇOK ÖNEMLİ

Taze tavuk eti genellikle açık pembe ve canlı bir görünüme sahip oluyor. Ancak gri, mat, soluk veya yeşilimsi tonlara dönen ürünler risk taşıyabiliyor. Uzmanlar, renk değişimi görülen ürünlerin satın alınmaması gerektiğini belirtiyor.

PAKETİN İÇİNDEKİ SIVIYI GÖZ ARDI ETMEYİN

Paket içerisinde normalden fazla sıvı birikmesi de dikkat edilmesi gereken işaretlerden biri olarak gösteriliyor. Her ürünün içerisinde belirli miktarda sıvı bulunabilse de aşırı miktardaki su birikimi, ürünün tazeliğiyle ilgili soru işaretleri oluşturabiliyor.

Uzmanlar, paketli tavuğun mutlaka soğutuculu dolaplardan alınması gerektiğini vurguluyor. Uzun süre oda sıcaklığında kalan ürünlerde bakteri üreme riski hızla artabiliyor. Bu nedenle alışveriş sırasında tavuğun en son sepete eklenmesi ve eve ulaşıldığında vakit kaybetmeden buzdolabına yerleştirilmesi öneriliyor.

BOZUK TAVUK NASIL ANLAŞILIR?

Bazı belirtiler ürünün tüketilmemesi gerektiğini açıkça gösterebiliyor.

Şu işaretlere dikkat edin:

Gri veya mat renk değişimi

Kaygan ve yapışkan yüzey

Keskin ve rahatsız edici koku

Normalden daha yumuşak veya sümüksü doku

Uzmanlar, bu belirtilerden yalnızca birinin bile görülmesi durumunda ürünün tüketilmemesi gerektiğini söylüyor. Ambalaj üzerindeki bu işaretler risk oluşturabiliyor

Alışveriş sırasında şu detayların mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor:

Şişmiş paketler

Fazla sıvı birikimi

Yırtık veya gevşemiş ambalaj

Eksik, silinmiş veya okunmayan etiketler

Bu işaretler, ürünün uygun koşullarda saklanmadığına işaret edebiliyor.