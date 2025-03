Pakistan'a gittiler! Etrafları erkeklerle sarıldı, sosyal medyada gündem oldu... "Başımız o kadar dolu ki yemek yiyemedik"

Dünyayı dolaşanlar için her ülke, keşfedilmeyi bekleyen yeni bir maceradır. Bu süreçte, her kültür kendi benzersiz izlerini bırakırken, ziyaretçiler her defasında farklı bir dünyaya adım atar. Orta Doğu ise, Avrupa'dan gelenler için tamamen farklı bir atmosfer ve keşif duygusu yaratır.

İKİ TURİST KADININ BAŞINA GELENLER

Ancak bazen, bazı geziler rahatsız edici derecede sonuçlar doğurabiliyor. Pakistana giden iki Türk turist kadın başlarına gelen olayı kayıt altına aldı. O anlar sosyal medyaya düşmesiyle büyük tepki topladı.

"BAŞIMIZ O KADAR DOLU Kİ YEMEK YİYEMEDİK"

Sosyal medyada gündem olan video kısa sürede viral oldu. Videonun ne zaman kim tarafından çekildiği bilinmemekle birlikte rahatsız edici anlar dikkat çekti. Görüntülerde erkekleri kayıt alan bir kadının yollarının kesildiği görülüyor. Etrafı çevrilen iki kadın turist, "Başımız o kadar dolu ki yemek yiyemedik. Çok kalabalık gördüğünüz gibi", "Ben de nefes alamıyorum" şeklinde diyaloglarını kaydettiler. O anlar sosyal medyada viral oldu.