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Pakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | Son Güncelleme

Pakistan'da Cüneyd Hafız (33) adlı profesör, dine hakaret ettiği gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı.

Pakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildi

Pakistan'da Cüneyd Hafız Facebook paylaşımlarında Hazreti Muhammed'e karşı aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Mart 2013'te tutuklanmıştı. Pencap bölgesine bağlı Multan kentindeki mahkemenin müvekkili hakkında 'olabilecek en talihsiz' kararı verdiğini söyleyen Avukat Esad Cemal kararı temyize götüreceklerini söyledi.

"AĞIR BİR HUKUKİ HATA"

DW'nin haberine göre, mahkemede hükümeti temsil eden avukatlardan Azim Şadri kararı takdir ettiğini söylerken Ayraz Ali de kararın "doğruluğun ve haklılığın bir zaferi" olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü ise mahkeme kararının "ağır bir hukuki hata" olduğunu açıkladı.

Af Örgütü'nden Rabia Mahmud yaptığı açıklamada "Cüneyd Hafız'a verilen idam cezası ağır bir hukuki hatadır, karar olağanüstü bir biçimde hayal kırıcı ve şaşırtıcıdır" dedi. "Hükümet derhal kendisini serbest bırakmalı ve hakkındaki tüm suçlamaları düşürmelidir" diyen Mahmud "Yetkili makamlar onun, ailesinin ve yasal temsilcilerinin güvenliğini garanti altına almalıdır" diye konuştu.

Cüneyd Hafız'ın avukatı Raşid Rahman 2014 yılında duruşma salonunda aldığı ölüm tehditlerinin ardından ofisinde silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.

ABD Uluslararası Dini Özgürlük Komisyonu'nun 2018 yılında yaptığı bir tahmine göre Pakistan'da dine hakaret suçlamasıyla idam cezası alan ve cezasının infazını bekleyen yaklaşık 40 kişi bulunuyor.

Pakistan'da ekim ayında Asia Bibi adlı Hristiyan kadın 8 yıl idam edilmeyi bekledikten sonra beraat etmişti. Karar Pakistan'da şiddetli protestolara neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
pakistan idam cezası pencap

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Dinler insanları İlkelleştirir, dinler insanın aklını kullanmasına ve özgür karar vermesine engel olur. Her çeşit din insanları kullanılmaya açık hale getirir. Din insana adam kestirir din savaş başlatır din insanların kolay yönetilmeleri ve kandırılmalarını sağlar. 1500 sene önce yaşandığı düşünülen bir olayı eleştiren birini öldürmeyi düşünen bir topluluk meydana getiren aracın adıdır din. Herkes fikrini söylemezse insanlık nasıl ilerleyecek?
ne yani dinsiz mi kalalım bunu mu demek istiyorsun
DİNİ DOGRU ANLAMAK HER BABAYİGİDİN HARCİ DEGİLDİR GUZEL KARDESİM. RABBİM OKU DEMİS. LÜTFEN AÇ OKU. YOKSA DİNİMİZİ BİLMEYEN CAHİL İNSANLARIN ŞU YORUMLARIYLA BURADA MADARA OLURSUN. LÜTFEN ELİNE BİR MEAL AL VE OKU...
Yani peygambere ve dine hakareti normal karşılıyorsun öylemi? Sen dinsizsin diye düşündüm dinî yargılamazsın. Sen ve sejin gibiler gerçeği öğrenince iş işten geçmiş olacak.
Bizim dinimiz hoşgörü dinidir, verilen ceza bence ağır bşr cezadır, Allah' ın verdiği canı Allah' tan başkası alamaz, keşke bıraksalardı cezasını Cenab-ı Hak verseydi, Ayrıca 33 yaşında 6 yıldır tutuklu Profesör , bu aday 27 yaşında profesör olmuş, şaşırtıcı bir durum...
Açbir kuran oku bakım hoş görü varmı adamlar şeriat uyguluyor şeriatta kuranın yani allahın dediklerini yapmaktır yani bu adamlar islamı uyguluyor kuranda sizden olmayını gördüğünüz yerde öldürün der bence kuranı okuyarak müslüman olun tabi okuyunca dinden cıkmazsanız :)
İnanmıyorsan İnanma..Hakaret neden? Bunuda Serbest bırakırlar zaten O Kadın gibi
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