Pakistan'da profesöre dine hakaretten idam cezası verildi

Pakistan'da Cüneyd Hafız Facebook paylaşımlarında Hazreti Muhammed'e karşı aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle Mart 2013'te tutuklanmıştı. Pencap bölgesine bağlı Multan kentindeki mahkemenin müvekkili hakkında 'olabilecek en talihsiz' kararı verdiğini söyleyen Avukat Esad Cemal kararı temyize götüreceklerini söyledi.

"AĞIR BİR HUKUKİ HATA"



DW'nin haberine göre, mahkemede hükümeti temsil eden avukatlardan Azim Şadri kararı takdir ettiğini söylerken Ayraz Ali de kararın "doğruluğun ve haklılığın bir zaferi" olduğunu belirtti. Uluslararası Af Örgütü ise mahkeme kararının "ağır bir hukuki hata" olduğunu açıkladı.

Af Örgütü'nden Rabia Mahmud yaptığı açıklamada "Cüneyd Hafız'a verilen idam cezası ağır bir hukuki hatadır, karar olağanüstü bir biçimde hayal kırıcı ve şaşırtıcıdır" dedi. "Hükümet derhal kendisini serbest bırakmalı ve hakkındaki tüm suçlamaları düşürmelidir" diyen Mahmud "Yetkili makamlar onun, ailesinin ve yasal temsilcilerinin güvenliğini garanti altına almalıdır" diye konuştu.